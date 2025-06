Sangiovannese in attesa: il futuro di Cristiano Caleri e della società

SAN GIOVANNI Anche Cristiano Caleri sfoglia la margherita in attesa di conoscere il suo futuro. Al momento situazione societaria della Sangiovannese è in stand-by, aspetta quindi di sapere cosa e se potrà ancora fare per il suo amato Marzocco dopo la brutta retrocessione del campionato di Eccellenza. I giorni d’altronde passano, di notizie ufficiali non ce ne sono e più passano le ore più sale la preoccupazione, almeno tra i tifosi, per la storia di una società che nel 2027 compirà 100 anni di vita: "Come sapete – afferma uno dei tre addetti al mercato della passata stagione – da sempre, ho la Sangio nel cuore e quindi non posso sbilanciarmi sul futuro calcistico che mi attende. Ma su di una mia probabile conferma occorre vedere tanti aspetti, magari il fatto che chiunque subentrerà alla guida della società vorrà metterci suoi uomini di fiducia e ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo. Non sarebbe peraltro uno scandalo insomma, se qualcuno mette dei soldi è anche giusto che possa inserire all’interno delle figure di fiducia o che reputa più del sottoscritto all’altezza della situazione. Io resto in attesa, credo e spero che sia questione di giorni". In fin dei conti, come afferma giustamente l’ex capitano, c’è da ricostruire anche una squadra da capo a piedi: "Spero che arrivi quanto prima una decisione anche perché c’è da costruire un organico totalmente nuovo e più passano i giorni più si corre il rischio di vedersi sfuggire dei profili che teoricamente potrebbero interessare. Ci sono società che si stanno già muovendo attivamente ed è questo quello che più mi preoccupa. Peraltro San Giovanni è una piazza molto ambita in serie D, figuriamoci in Eccellenza e credo quindi che saranno in tanti a volersi proporre per cercare, cammin facendo, di poter riprendere il passo e costruire una rosa che possa magari divertire nella prossima annata calcistica. Ma al momento non posso sbilanciarmi né su una o nell’altra direzione, nei prossimi giorni ne sapremo di più".

Massimo Bagiardi