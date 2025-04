Sangiovannese in cerca di salvezza contro Civita Castellana: sfida decisiva

La Sangiovannese si gioca un pezzo importantissimo di salvezza questo pomeriggio a Civita Castellana, al cospetto dei rossoblù dell’ex Federico Nofri che stanno vivendo un momento di grazia dall’alto delle tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro incontri giocati che hanno portato a sei la serie di partite consecutive senza subire sconfitte.

Sulla carta è una gara tutta in salita per i ragazzi di Alessandro Deri, reduci da un rocambolesco pareggio nel turno pre-pasquale contro il Livorno ma da un momento generale non di certo positivo che ha fatto precipitare, settimana dopo settimana, l’11 azzurro in piena zona play out a soli due punti dalla retrocessione diretta.

Quello odierno è un classico spareggio, l’allenatore azzurro lo sa bene e confida in una prestazione all’altezza dei suoi: "In settimana abbiamo lavorato tanto affinché i ragazzi arrivino preparati soprattutto di testa ad appuntamenti del genere, è una gara difficilissima contro la formazione più in forma del campionato e questo, per certi versi, potrebbe essere anche una nostra arma a favore dato che, al cospetto di certi avversari, trovi facilmente più stimoli che in altre occasioni. Se mi andrebbe bene il pareggio? Non metto limiti, la classifica la conosciamo e non bisogna di certo partire con l’idea di accontentarsi".

Sarà out sicuramente Nannini infortunato e Pertica squalificato, è probabile che si decida di partire con un trio difensivo esperto lasciando le quote più giovani a centrocampo sopratutto sugli esterni.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

FLAMINIA (3-5-2): Nespola; Benedetti, Lisari, Penchini; Orlandi, Mattei, Malaccari, Ricozzi, Casoli; Tascini, Ciganda. All. Nofri

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Bargellini, Romanelli, Foresta, Cenci, Pertici; Nieri, Bocci. All. Deri

Arbitro: Branzoni di Mestre

Massimo Bagiardi