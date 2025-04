Sangiovannese in trasferta a Seravezza: tre assenti chiave contro la squadra di Lucio Brando

Saranno sicuramente tre gli assenti in vista della partita che la Sangiovannese giocherà domani, in anticipo, a Seravezza contro i locali allenati da Lucio Brando che, distanziati di appena tre lunghezze dal secondo posto, cullano il sogno di poter chiudere la stagione alle spalle della corazzata Livorno. È stata un’annata coi fiocchi quella portata avanti dalla società versiliese, partita con l’obiettivo di disputare un campionato di media alta classifica si è ritrovata, seppure per poco tempo, a ridosso proprio della formazione labronica e l’obiettivo primario, al momento, è quello di poter concludere la stagione regolare più in alto possibile.

Non potranno rispondere all’appello di mister Alessandro Deri lo squalificato Santeramo, che tornerà a disposizione nella gara pre-pasquale di giovedì, e il centrocampista nonché capitano Duccio Nannini, che a causa di alcuni problemi muscolari non potrà essere presente. Oltre a loro è stato squalificato, ma per un solo turno, l’altro centrocampista Giovanni Foresta che, molto probabilmente, costringerà l’allenatore azzurro a variare il suo assetto tattico rispetto a quello visto domenica scorsa con il Poggibonsi.

Non è da escludere, a fronte delle assenze nella zona nevralgica del campo, che si possa tornare al 3-4-1-2 già sperimentato a Ghivizzano. È stata provata in settimana questa soluzione, ma non sono da scartare altre idee tattiche per cercare di poter portare un risultato positivo in Valdarno che permetterebbe, a tre giornate dalla conclusione, di potersi avvicinare a quella quota salvezza che gli azzurri vorrebbero centrare senza passare dai play-out. Un obiettivo, sulla carta, assolutamente possibile ma come sempre si dovrà fare i conti con le avversarie, se si considera che nelle ultime tre giornate di campionato si incontrerà nell’ordine il già promosso Livorno e si giocheranno successivamente due autentici scontri diretti come quello della penultima giornata a Civita Castellana e l’incontro del 4 maggio, tra le mura amiche, contro il Terranuova Traiana.

Massimo Bagiardi