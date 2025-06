Sangiovannese: incontro cruciale tra sindaco Vadi e imprenditori per il futuro societario

SAN GIOVANNIGiornata molto importante, quella odierna, per il futuro societario della Sangiovannese. È in agenda, infatti, un incontro tra il sindaco Valentina Vadi e i tre imprenditori che, già nelle scorse settimane, hanno dato il loro assenso ad aiutare la causa azzurra ma senza però volersi esporre in prima persona sulle vicende quotidiane. Il primo cittadino, infatti, cercherà in questo quarto faccia a faccia con i diretti interessati di poterli convincere ad avere un ruolo attivo nel calcio cittadino ma, a quanto appreso, pare un obiettivo davvero non facile da perseguire dato che, anche anni fa, erano stati fatti ulteriori colloqui da Marco Merli sempre con i tre imprenditori e dai quali, in pratica, non è scaturito niente se non un importante apporto sottoforma di sponsorizzazione.

Si dovrebbe, quindi, delineare una strada ben precisa da imboccare per cercare di ricostruire la compagine societaria e dare anche un volto tecnico alla squadra, che dovrà essere ricostruita da capo a piedi partendo dall’allenatore fino all’ultimo degli elementi. Qualora non andasse a buon fine l’incontro odierno ci sarebbe un’altra sola strada da prendere ed è quella a stelle e strisce, con il fondo americano che già da un paio di mesi ha ufficialmente chiesto le chiavi della società di Piazza Arduino Casprini. Con la Vadi non c’è stato nessun incontro tra le due parti perché speranzosa di poter costruire una società composta esclusivamente da sangiovannesi ma, come già detto, sembra un obiettivo alquanto difficile da centrare.

Massimo Bagiardi