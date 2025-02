Sangiovannese. La scommessa di Chelli: "La salvezza ci spetta»

Mirko Chelli è una delle note più positive della Sangiovannese targata 2024-2025. Classe 2006, di ruolo difensore, ha avuto qualche problema di natura fisica nelle battute iniziali della stagione, e poi tornato ad allenarsi a pieno ritmo con il gruppo e si è guadagnato, settimana dopo settimana, il posto da titolare fornendo prestazioni di livello.

È già finito nel mirino di alcune società professionistiche, ma il suo primo pensiero è di portare in fondo la stagione con il raggiungimento dell’obiettivo salvezza: "Fa sempre piacere sentire di qualche interesse ma il mio primo obiettivo è quello di portare, assieme ai compagni, la Sangiovannese alla salvezza quanto prima. Se sono felice della mia stagione? Al momento direi di sì, mi sono tolto anche delle soddisfazioni come le convocazioni con la rappresentativa di categoria ma di questo devo ringraziare i miei compagni, ho la fortuna di essere all’interno di un gruppo davvero molto affiatato e che dispensa consigli sempre molto utili. Se sono cresciuto, non soltanto come calciatore, il merito è anche loro così come del mister che mi fa sentire parte integrante di questo progetto".

Domenica con la Fezzanese prenderà il via un trittico di partite fondamentali dalle quali occorrerà rimediare più punti possibili per il raggiungimento della quota salvezza a 42-43. Il giovane, però, non vuole guardare troppo avanti: "Il mese di febbraio sarà di un’importanza vitale per i nostri obiettivi visto che affronteremo tutte formazioni di bassa classifica, abbiamo però l’abitudine di non guardare troppo in là ma di concentrarci esclusivamente sul prossimo avversario di campionato che, nonostante l’ultimo posto occupato in graduatoria, è pur sempre una squadra che ultimamente sta attraversando un buon periodo. Sarà, però, nostra intenzione puntare al massimo risultato".

La gara di domenica con i liguri non si giocherà a Sarzana causa indisponibilità dell’impianto locale, ma a Seravezza. Fischio d’inizio confermato per le 14.30.