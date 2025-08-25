Sangiovannese. L'amichevole con la Rufina ha dato buone risposte a Calderini

Arezzo, 25 agosto 2025 – La Sangiovannese concede il bis e, dopo il successo in amichevole a Montagnano, supera anche l'Audax Rufina con un netto 2-0 maturato ieri al “Virgilio Fedini”. Una rete per tempo ha permesso agli azzurri di avere la meglio sulla formazione mugellana, che milita in Promozione. Alla mezz'ora il gol che ha sbloccato l'incontro: Castrovilli ha servito Zoppi sulla destra, cross basso al centro e conclusione di prima intenzione di Borri che non ha lasciato scampo a Moretti. Nella ripresa, come consuetudine in queste amichevoli, spazio ai cambi. Al 33' il Marzocco ha chiuso definitivamente i conti: azione corale tra Lombardi e Agrello, palla al centro e conclusione vincente dell'attaccante che si è infilato sotto la traversa per il 2-0 finale.

Un test positivo che ha fornito a Calderini nuove indicazioni, soprattutto su alcuni singoli con i quali sta lavorando dal raduno del 28 luglio. La partita è stata anche l'occasione per salutare un grande ex, Luca Tognozzi, oggi allenatore dell'Audax Rufina. Con la maglia azzurra Tognozzi ha scritto una pagina indelebile nella stagione 2003-2004, quando la squadra guidata da Maurizio Sarri conquistò la Serie C1 dopo la doppia sfida playoff con il Gualdo Tadino. Da lì iniziò per lui una carriera in crescendo, che lo portò fino alla Serie A con la Reggina. Archiviata l'amicavole, per la Sangiovannese inizia una settimana cruciale che porterà al primo impegno ufficiale della stagione: domenica al “Fedini” arriverà la Castiglionese di Filippo Zacchei, gara valida per l'andata del primo turno di Coppa Italia regionale. Il ritorno si giocherà domenica 7 settembre in Valdichiana.