Sangiovannese. Lorenzoni sotto i ferri. Rigucci chiede rinforzi

È perfettamente riuscita l’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio di Samuele Lorenzoni, il centrale difensivo azzurro infortunatosi in occasione della gara interna con il Sansepolcro. L’intervento è stato eseguito a Perugia dal professor Cerulli, i tempi di recupero oscilleranno tra i cinque e i sei mesi:per lui si è già conclusa. Il mercato, come noto, è aperto fino al prossimo 22 dicembre ed è obiettivo dirigenziale poterlo sostituire con un elemento di provata esperienza che possa giocarsi il posto alla pari con Farini e capitan Rosseti. La società, per bocca delle direttore generale Giuseppe Morandini, conferma la volontà di mettere a disposizione di Atos Rigucci prima possibile un nuovo atleta e non è escludere che, già dalle prossime ore, si arrivi al fatidico nero su bianco.

M.B.