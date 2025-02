Sangiovannese. Nannini: "Mi mancava il gol, ora vinciamo»

Dopo oltre 100 presenze in maglia azzurra il centrocampista e capitano Duccio Nannini ha realizzato domenica scorsa a Seravezza il primo goal con la Sangiovannese. Peccato che non lo abbia potuto festeggiare: "Al triplice fischio non è purtroppo servito e questo mi rammarica e non è poco perché avrei voluto festeggiare come si doveva questa prima marcatura con la Sangio dopo tantissime presenze con questa maglia. Speriamo di poterci rifare sia nei risultati che, per quanto mi riguarda, mettendo a segno un altro goal che, stavolta, possa valere dei punti importanti".

Domenica arriva il San Donato, non c’è tanto da ragionare su quello che si deve fare: "È la classica partita dove hai un solo risultato a disposizione. Abbiamo gettato al vento un jolly importante con la Fezzanese e per rifarci subito non possiamo far altro che cercare di battere un San Donato che, magari, non avrà un attacco stellare ma una difesa che incassa pochissimo. Ripetessimo la prestazione di domenica credo avremo grandi chance".

Per lui un’annata da incorniciare, prima in assoluto con la fascia di capitano e prestazioni di alto livello: "Mi sento bene, sento la fiducia dei miei compagni oltre che del mister e questo permette di potermi esprimere al massimo delle mie possibilità. Quel che sarà da qui alle prossime giornate non lo posso sapere, l’importante è arrivare a quota 42-43 punti prima possibile".

Massimo Bagiardi