Sangiovannese. Nieri, verso il derby : "Sogno il gol della vittoria per i tifosi»

Michelangelo Nieri sogna un gol vittoria nel derby domenica. L’attaccante è a quota 6 in classifica marcatori nonostante varie vicissitudini che non gli hanno permesso di essere sempre a disposizione. Da un mese circa è totalmente ristabilito, è tornato titolare e i numeri gli danno ragione. Ma un pizzico di amarezza ce l’ha e ne spiega i motivi: "Peccato che il gol di Ostia e l’altro di domenica con il Siena siano serviti a poco, avrei preferito festeggiare due belle vittorie con marcature di altri miei compagni rispetto alle due che ho messo a segno ultimamente. L’unico aspetto positivo è che mi sento bene, dopo alcuni acciacchi sto ritrovando settimana dopo settimana la mia forma migliore e spero di poter finalmente concludere serenamente questo campionato che per me è stato tra alti e bassi". E non ci sarebbe miglior modo per farlo se non segnando una rete decisiva nella gara più sentita dell’anno: "Sogno un un goal decisivo domenica a Montevarchi, torno poi a dire che pur di ottenere l’intera posta in palio farei a meno di finire nel tabellino dei marcatori ma visto che di ruolo faccio l’attaccante non nascondo di pensarci tutti i giorni perché sarebbe una gioia, per me e anche per la nostra tifoseria". 500 sono i biglietti di curva nord per i tifosi azzurri che potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito ciao ticket fino alle 19 di sabato.

Massimo Bagiardi