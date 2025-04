Sangiovannese: playout o retrocessione diretta dopo sconfitta a Civita Castellana

La Sangiovannese è tornata sconfitta anche da Civita Castellana e ora si trova davanti al classico bivio: playout o retrocessione diretta. Non ci sono tante altre alternative per i ragazzi di Alessandro Deri, la permanenza in categoria senza passare dagli spareggi non è più matematicamente possibile e nella migliore delle ipotesi si dovrà giocare un’altra gara per cercare di rimanere aggrappati al massimo campionato dilettantistico. Ma è concreto anche il rischio della retrocessione diretta, distante di un solo punto dal Figline che domenica giocherà in casa contro il Livorno mentre gli azzurri saranno impegnati al cospetto di un Terranuova Traiana, anch’esso con l’acqua alla gola, che giungerà al Fedini privo di tre elementi che saranno oggi appiedati dal giudice sportivo come Degl’Innocenti, Massai e Privitera.

Tornando però alla gara giocata nella provincia viterbese, Foresta e compagni non sono andati più di tanto oltre alle ultime prestazioni che, correlate da risultati avversi, hanno purtroppo fatto sprofondare la squadra nelle zone pericolanti di graduatoria. Già nel primo tempo gli azzurri potevano capitolare in un paio di occasioni, nella ripresa dopo poco più di un minuto ha messo il punto esclamativo alla sua prestazione l’attaccante uruguaiano Ciganda che, lasciato troppo solo, ha comunque mirato e centrato la porta con un conclusione in bello stile dal limite dell’area di rigore. Da lì non c’è stata in pratica nessuna reazione, anzi il Flaminia è andato vicino anche a raddoppiare con Sirbu, reattivo Patata in questa circostanza, poi i soliti arrembaggi finali che non hanno prodotto un bel niente se non un goal annullato a Gaetani pescato in posizione di fuorigioco. Adesso, come detto, un’ulteriore chance per cercare di non finire dritti in Eccellenza già da domenica. Per essere sicuri di giocare gli spareggi serve assolutamente una vittoria, in caso contrario occorrerà vedere cosa succederà a Figline. In ogni caso saranno i classici 90 minuti di fuoco.

Massimo Bagiardi