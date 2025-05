Sangiovannese: rifondazione totale per un futuro nella massima serie dilettantistica

SAN GIOVANNIMentre continuano le trattative per assicurare alla Sangiovannese un futuro che le possa permettere di programmare, magari col tempo, il ritorno nella massima serie dilettantistica si fa ora i conti con quello che è rimasto in dote, calcisticamente parlando, riguardo l’ultima nefasta stagione. Sono appena due gli elementi ancora sotto contratto in vista del prossimo campionato, parliamo del centrocampista centrale Romanelli del 2005 e dell’esterno mancino del 2007 Arrighi entrambi vincolati al Marzocco fino al 2026.

Per il resto sarà rifondazione totale, non resterà nessun componente tecnico della stagione da poco conclusasi e chi avrà l’onere e l’onore di ricostruire la squadra dovrà cercare di setacciare il mercato per mettere a disposizione del nuovo allenatore almeno 20-22 elementi con alcuni di questi, magari, che saranno aggregati dalla Juniores che ha comunque svolto una buona stagione sotto la guida di Lorenzo Conti. Anche Romanelli e Arrighi però potrebbero decidere di far le valigie, il primo ha già esperienza biennale in serie D mentre il diciottenne potrebbe far gola sempre nella massima serie dilettantistica. Intanto, parlando di più giovani, è ufficiale da ieri il ritorno di Alessio Bandinelli che avrà il compito di responsabile dell’intero movimento giovanile azzurro.

Mas.Bag.