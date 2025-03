Sangiovannese. Sconfitta dolorosa

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Una sconfitta dolorosa quella che la Sangiovannese ha subito ieri contro un Siena, che alla lunga ha meritato i tre punti per quello che ha fatto vedere durante tutto l'arco della partita. Gli azzurri, decimati soprattutto in fase difensiva, sono riusciti a rimanere in partita anche grazie all'ottime parate di Patata, ma si sono dimostrati sterili in fase offensiva non impensierendo quasi mai l'estremo difensore ospite. Un passo falso importante quello degli uomini di Bonura che, in vista del derby di settimana prossima contro il Montevarchi, devono rialzare la testa e ritrovare la propria identità che si è persa nell'ultime settimane. In riferimento alla sfida hanno parlato ai nostri microfoni il mister della Sangiovannese Marco Bonura e il mister del Siena Lamberto Magrini. "E' stata una partita complicata e alla fine per ciò che si è visto in campo il Siena ha meritato -ha detto mister Bonura-. Sapevamo di dover fare fronte ad assenze importanti, ma questo non deve essere un alibi perchè la prestazione non è stata comunque sufficiente. Nonostante ciò sappiamo qual'è il nostro obiettivo e bisogna continuare a lavorare a testa basse per ottenerlo. Ora sappiamo che tra una settimana abbiamo i derby contro il Montevarchi e dobbiamo prepararci al meglio per affrontarlo, perchè sappiamo che è una sfida che va al di là della singola classifica e che qualsiasi risultato verrà fuori avrà conseguenze a livello mentale e di gruppo".

"Abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra forte che ha subito veramente pochi gol fino ad ora- ha riferito mister Magrini-. Sapevamo di arrivare qui e giocare contro una compagine che aveva bisogno di risalire la classifica dalla zona play-out, purtroppo abbiamo evidenziato il nostro solito problema, ovvero che creiamo tanto ma finalizziamo poco". Adesso si apre una settimana a dir poco complicata, che porterà alla sfida del Brilli Peri, Entrambe le squadre arrivano a questo derby, come si suol dire, con le “ossa rotte”. I rossoblù hanno perso a Figline e il clima che si respirerà domenica a Montevarchi sarà a dir poco infuocato. Nessuna delle due compagini si può permettere passi falsi e un pareggio servirebbe a poco. Insomma, non sarà una gara “da dentro o fuori”, ma decisamente importante, con la tensione che si taglierà a fette.