Sangiovannese-Seravezza: Camarlinghi e Brugognone Decidono la Partita La Sangiovannese ha sconfitto la Seravezza per 2-1. Reti di Camarlinghi e Brugognone per i padroni di casa, mentre Disegni ha segnato per gli ospiti. Bencivenni e Amoroso allenatori delle due squadre. Arbitro Molinaro di Lamezia Terme.