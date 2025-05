Sangiovannese: sfida decisiva contro Terranuova Traiana per evitare la retrocessione

di Massimo Bagiardi

Classico allenamento mattutino di rifinitura per la Sangiovannese, che sta preparando il fondamentale incontro al Fedini di domani al cospetto di un Terranuova Traiana che, proprio come i ragazzi di Deri, non può assolutamente permettersi passi falsi per rischiare di dover salutare la categoria già da questo appuntamento. Stessa, identica, situazione per il Marzocco distante solo di un punto dalla retrocessione diretta e precisamente dal Figline che riceve in casa il Livorno di Paolo Indiani che ha già festeggiato il salto nei professionisti da alcune settimane e si prepara a giocare la poule scudetto con le altre prime classificate dei vari gironi di serie D. In casa azzurra ci sarà il recupero di Duccio Nannini, sono da valutare le condizioni di Foresta, che potrebbe essere preservato in vista del play out di domenica prossima, mentre non ce la farà l’altro centrocampista Pardera, fermato la scorsa settimana da una distorsione alla caviglia che gli precluderà di essere presente anche domani contro i biancorossi di Marco Becattini.

Proprio Nannini rientrerà a disposizione del tecnico dopo tre settimane di assenza per un problema muscolare, in testa alla pari dei suoi compagni ha un solo obiettivo per poter scongiurare la peggiore delle ipotesi: "Come si preparano settimane del genere? Con l’essere positivi e la testa giusta senza pensare a quello che potrebbe riservare il futuro. Occorre pensare al presente non ci sono tante vie di fuga, i play-out ancora non sono purtroppo certi e come primo obiettivo occorrerà centrarli e poi, eventualmente, pensare all’avversario che troveremo di fronte la prossima domenica. L’obiettivo che ci stiamo ponendo? Solo ed esclusivamente vincere, solo così avremo la certezza di poter allungare la stagione di un’altra settimana e sperare, in caso di un risultato avverso delle nostre contendenti, di poter giocare in casa davanti al nostro pubblico con il favore del pronostico".