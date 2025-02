Sangiovannese-Siena. Trasferta vietata ai tifosi della Robur

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Niente tifosi del Siena a San Giovanni nella gara in programma al Virgilio Fedini il 2 marzo prossimo. L'ufficialità è arrivata ieri mattina, quando la Questura della città del Palio ha notificato alla società bianconera un provvedimento emesso dal Prefetto di Arezzo in data 12 febbraio 2025, che non consentirà la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Siena per la partita con la Sangiovannese. "Pur rispettando le disposizioni adottate, prima dalla prefettura di Livorno e poi di Arezzo, il club esprime rammarico per l’impossibilità dei propri sostenitori di assistere alla partita - si legge in una nota del Siena Football Club - La società resta sempre attenta alle normative vigenti e continuerà a collaborare con le istituzioni preposte per garantire il regolare svolgimento degli eventi sportivi."