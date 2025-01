Sangiustese. "È stata una vittoria fortemente voluta. Contro i Portuali una prova impeccabile»

"Mi sono piaciuti l’atteggiamento, l’intensità, la voglia di portare a casa il risultato: sono molto soddisfatto della prestazione della mia Sangiustese in casa dei Portuali". Luigi Giandomenico, allenatore dei rossoblù, commenta la netta vittoria (1-4) nel recupero. In pochi giorni i rossoblù hanno segnato 7 gol: 3 domenica all’Osimana e 4 l’altro ieri ad Ancona. Ma, soprattutto, la squadra è risalita in classifica fino a posizionarsi a ridosso dei playoff, distanti solamente una lunghezza. "Un po’ – aggiunge il tecnico dei rossoblù – dispiace per quello subito, però siamo stati sempre in gara, la squadra è stata brava ad adattarsi al campo, alla velocità di un sintetico nuovo e su un impianto piccolo. Ho notato la voglia di infilare un altro risultato positivo".

E adesso occorre dare continuità allungando la striscia. "Ecco perché dobbiamo prepararci per bene in vista della gara a Monte Urano, però è indubbio che si lavori meglio quando c’è il conforto dei risultati che danno una maggiore consapevolezza di sé". E adesso si pensa al Monturano, che accusa un distacco di 10 punti dalla Sangiustese. "Non sarà facile. Rispetto all’andata – osserva Giandomenico – si sono rinforzati, hanno un nuovo tecnico e stanno facendo bene, si tratta di una formazione che può dare fastidio a chiunque. Adesso dovremo recuperare le forze perché possono pesare tre partite in una settimana".

Dal mercato potrebbe arrivare qualcosa. "Solo se troveremo il profilo giusto in attacco".