Sangiustese, fatali i calci di rigore. La Civitanovese vola ai quarti

SANGIUSTESE 1CIVITANOVESE 1 (4-5 dopo i rigori)

SANGIUSTESE (4-3-3): Rossi; Pasqualini, Iommi, Postacchini, Cresci; Ruggeri, Innamorati (37’st Strupsceki), Crescenzi; Masi, Ausili (29’st Formentini), Grassi. All. Giandomenico.

CIVITANOVESE (4-3-3): Maggi; Candia (14’st Lorenzoni), Martiarena, Romero (16’st Cahais), Cosignani; Marini, Cisbani, Malavolta (33’st Visciano); Pitronaci, Apicella (31’st Guedack), Renzi (29’st Malaccari). All. Mercanti.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Reti: 10’st Crescenzi, 35’st Visciano.

Note: Ammoniti Apicella, Romero. Ang. 3-3. Rec’. 1’pt e 3’st. Sequenza rigori: gol di Cisbani, Grassi, Lorenzoni, Crescenzi, Cahais, Ruggeri, Marini, Postacchini e Visciano.

La Civitanovese ringrazia il proprio capitano e stacca il pass per i quarti di Coppa Italia Eccellenza. Al Comunale di Villa San Filippo si riparte dall’1-1 dell’andata. In avvio, è l’allenatore Mercanti ad optare per un maggiore turnover, lasciando in panchina i big Visciano, Cahais e Lorenzoni con Handzic a riposo.

Primo tempo migliore da parte della formazione di casa che al 7’ si fa notare con due tentativi di Grassi, con il secondo che sfiora la rete. Poi è ancora Sangiustese, sempre Grassi svirgola la conclusione (13’) imbeccato da Pasqualini. La Civitanovese si fa vedere un minuto più tardi con un bel tiro dalla distanza di Pitronaci, ma è la Sangiustese ad avere il pallino del gioco. Al 37’ l’undici di Giandomenico è ancora pericoloso con una incursione di Masi e, successivamente, sugli sviluppi di un corner. Sul finire di tempo, gli ospiti si riaffacciano in area avversaria, sfiorando il vantaggio con una bella conclusione di Pitronaci.

Nella ripresa, parte bene l’undici rivierasco che ci prova con Marini, ma al 10’ la Sangiustese passa in vantaggio con Crescenzi servito dall’ottimo taglio di Grassi. Poco dopo, Grassi va vicino al raddoppio, ma Maggi respinge. Poi è il solito Visciano a togliere le castagne dal fuoco per il team rossoblù. Il capitano subentra e calcia una punizione al bacio che si infrange sull’angolino, siglando il pareggio.

Si va perciò ai rigori necessari per decretare la squadra che prosegue il cammino. Dal dischetto, risulta fatale l’errore dell’ex Strupsceki che calcia alto. L’ultimo tiro spetta proprio a Visciano e dagli undici metri il mediano rossoblù non sbaglia, portando i rivieraschi ai quarti di Coppa Italia.

Le partite si disputeranno il primo ottobre (andata) e il 15 dello stesso mese (ritorno). La Civitanovese affronterà la vincente del derby tra Chiesanuova e Montefano.