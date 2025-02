Sangiustese. Giandomenico: "Contro la leader accusiamo assenze importanti»

"Ci attende una gara complicata a casa della prima della classe e, per di più, accusiamo le assenze degli infortunati Straccio, Rogerio e Crescenzi". Luigi Giandomenico (foto), allenatore della Sangiustese, pensa alla partita contro la K Sport Montecchio Gallo tra formazioni obbligate al successo per centrare i rispettivi obiettivi. La capolista deve vincere per mantenere la vetta e respingere la Maceratese. "Noi – spiega Giandomenico – proveremo a fare più punti possibile, il quinto posto potrebbe essere insufficiente perché c’è il rischio di non fare i playoff per un eccessivo distacco dalla seconda". La Sangiustese non lascerà però nulla di intentato. "Dovremo disputare una gara impeccabile senza sottovalutare nulla, rimanere concentrati limitando gli errori, all’andata abbiamo perso con i pesaresi che hanno sfruttato una nostra ingenuità". Giandomenico descrive la K Sport. "Si tratta di una formazione quadrata – spiega – che sa difendersi bene, rimane compatta e non ha punti deboli. Sarà dura su quel campo piccolo dove il duello è continuo per cui occorre essere veloci nella giocata e nel pensiero". Il tecnico archivia definitivamente il pareggio interno con l’Urbania. "Abbiamo fatto una gara sufficiente, avremmo potuto fare meglio essendo stata un’opportunità ghiotta visto che quelle davanti si erano fermate".