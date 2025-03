Sangiustese. Giandomenico: "È emergenza, ma siamo carichi per la leader»

"Siamo in difficoltà a livello numerico, ma si andrà in campo convinti di potere fare bene se vogliamo credere a qualcosa di ambizioso". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, ha preparato in settimana la gara a casa della capolista K Sport. "Noi - aggiunge - non potremo contare su Crescenzi, Maquisse e Straccio, a ciò si aggiunga che Marini è reduci dal male di stagione e quindi non è al top". Ma questo non cambia i programmi della formazione rossoblù, anche se l’ostacolo non sarà facile da superare. "Giochiamo a casa della capolista capace di conquistare 25 punti nelle ultime 9 gare. Loro sono favoriti, del resto sono in testa e hanno 15 punti più di noi". Però anche i rossoblù hanno i mezzi per tenere in apprensione qualsiasi avversario. "La K Sport dovrà preoccuparsi perché abbiamo il capocannoniere, possiamo contare su Di Ruocco, Tulli e Cornero che possono fare male quando sono in possesso del pallone. Loro sono al completo a differenza nostra e sono i favoriti, però non ci sentiamo inferiori e affronteremo la partita carichi per fare risultato". Di certo servirà una prestazione impeccabile. "Su questo non ci sono dubbi, servirà una maiuscola prova contro una squadra che concede poco". Potrebbe esserci un momento chiave del match. "Penso che i calci piazzati possano fare la differenza: si giocherà su un campo piccolo contro una squadra dalla grande fisicità".