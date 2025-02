Sangiustese. Giandomenico felice: "Col Fano ho visto l’approccio giusto»

"Siamo partiti fortissimo e subito abbiamo sbloccato la partita contro il Fano". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, è soddisfatto per avere messo sul binario giusto la gara contro l’ultima della classe. "Era importante – spiega – dare continuità ai risultati. Alla vigilia il timore era che, magari inconsciamente, si potesse prendere la gara sottogamba, invece i ragazzi hanno disputato una gran bella partita affrontando l’avversario come se si trattasse di una big. Siamo stati aggressivi assicurandoci i 3 punti e chiudendo la pratica in poco tempo".

Nella Sangiustese è stato gettato nella mischia il difensore Emanuele Aliffi, arrivato a inizio della settimana scorsa. "Dietro – spiega Giandomenico – eravamo un po’ corti e ci serviva subito. Il ragazzo si è immediatamente integrato nella squadra e si è mosso bene in campo". E adesso si volta pagina in casa rossoblù. "Già si pensa alla sfida di domenica con la Maceratese". All’andata i rossoblù hanno vinto all’Helvia Recina - Pino Brizi. "Si tratta di una partita da affrontare a viso aperto, Se ci mettessimo dietro ad aspettarli prima o poi ci faranno male, allora ce la giocheremo come sempre. Non sarà facile, la Maceratese si è rinforzata, è in testa, è una squadra forte, però ho fiducia sui miei e ho ottime speranze".