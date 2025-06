Sangiustese: Giandomenico punta a rafforzare la squadra per l'Eccellenza

"In questa fase stiamo cercando di confermare l’ossatura della squadra e poi dovremo aggiungere qualche elemento importante che ci permetta di fare il salto di qualità". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, spiega la filosofia per costruzione della nuova formazione che nei programmi iniziali dovrebbe essere in grado di fare un ulteriore passo avanti rispetto allo scorso anno quando è stato chiuso il cammino a ridosso dei playoff. "Tutti i giocatori – ha spiegato – hanno dato la disponibilità". Ma per avere la certezza è necessario che mettano la firma sul tesseramento. L’idea generale è proseguire sulla strada intrapresa lo scorso anno ripartendo però da un’ossatura certa e ben precisa dopo le operazioni di mercato condotte lo scorso anno che praticamente hanno ridisegnato l’organico. È anche vero che molte società non hanno fatto significative operazioni, però i segnali che arrivano e trattative intavolate stanno a indicare che ancora una volta sarà un’Eccellenza complicata ed equilibrata. "Da sempre – osserva Giandomenico – si tratta di un campionato difficile, al via ci saranno squadre ambiziose perché la K Sport proverà a essere di nuovo protagonista tentando il salto di categoria, la Fermana e la Civitanovese sono società blasonate e si presenteranno ai blocchi di partenza con organici di valore per disputare una stagione all’altezza delle loro tradizioni, il Tolentino vorrà confermare l’ottima stagione passata e il Trodica si sta segnalando sul mercato avendo messo a segno colpi interessanti". E poi ci sono altre realtà con le carte in regola per un torneo di vertice. La Sangiustese inizierà la preparazione a fine luglio. "Dipenderà da quante squadre saremo al via. Quest’anno faremo tre settimane di preparazione sul campo in erba di San Claudio".