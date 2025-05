Sangiustese: Giandomenico punta sulle conferme e rinforzi per i playoff

"La priorità è confermare una buona parte dei giocatori dello scorso anno ed è quanto stiamo facendo". Luigi Giandomenico (foto), allenatore della Sangiustese, ha iniziato a gettare le basi con le conferme di Nicolò Morazzini, Lorenzo Pasqualini, Giacomo Iommi, Daniele Crescenzi e Lorenzo Grassi, ma altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni mano a mano che vanno avanti i colloqui con i protagonisti dell’ultima stagione. "L’idea di fondo – spiega Giandomenico – è rinforzare la squadra con un elemento per reparto per provare a fare meglio dell’anno scorso". Nell’ultimo campionato i rossoblù hanno chiuso appena fuori dai playoff. "Partiremo – osserva Giandomenico – dal lavoro di un anno fatto assieme. Il vantaggio potrebbe essere rappresentato dal fatto che ci conosciamo meglio. Nell’ultima stagione abbiamo lasciato dei punti per strada all’andata, se le partite fossero terminate all’85 avremmo avuto molti più punti. Il prossimo anno serviranno più concentrazione, determinazione e cattiveria agonistica per portare a casa il risultato". Si inizierà a lavorare verso il 24 luglio con la squadra. "L’aspetto fondamentale è essere gruppo come siamo diventati nel tempo, avere una grande voglia e senso di appartenenza". Sono giorni in cui si seguono le partite. "In questi giorni seguo con attenzione il torneo Carlini Orselli per vedere dei giovani interessanti e per valutare ancora una volta i nostri ragazzi".