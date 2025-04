Sangiustese-Montefano: Giandomenico punta a chiudere bene la stagione

"Vogliamo chiudere bene la stagione e sfrutteremo questa partita per impiegare anche quei giocatori utilizzati di meno". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla del match di oggi alle 16.30 contro il Montefano, una gara che mette di fronte formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. "Di fronte – aggiunge – avremo una squadra ostica, partita con qualche difficoltà ma che con il tempo si è ripresa centrando in anticipo la salvezza".

Il tecnico pensa alla stagione. "La nostra – aggiunge Giandomenico – sarebbe potuta andare meglio, non siamo riusciti a centrare l’obiettivo playoff ma non ci lamentiamo considerando che ci siamo presentati ai nastri di partenza con una squadra completamente rifatta". I rossoblù sono sesti ed è mancato qualcosa per tagliare quel traguardo. "All’andata – osserva il tecnico – abbiamo perso troppi punti e alla fine l’abbiamo pagato. Negli ultimi minuti abbiamo perso con Montefano, con l’Urbania entrambe le volte, in casa del Mariner abbiamo sbagliato il rigore che avrebbe potuto darci la vittoria".

Ma adesso non c’è tempo da perdere e si sta già pensando alla prossima stagione. "Abbiamo incominciato a parlare con i giocatori per capire chi ha intenzione di proseguire il progetto".