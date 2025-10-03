Sangiustese. Morazzini:: "È il momento di dare di più»

"Abbiamo fatto un solo punto e siamo usciti dalla Coppa Italia: nella Sangiustese le motivazioni non possono essere che molto alte". Il difensore esterno Nicolò Morazzini parla del momento della formazione rossoblù che ha un solo punto in classifica e domenica farà visita al Chiesanuova. "C’è tanta voglia di fare bene e di prendere quanto lasciato per strada, ma domenica dovremo stare molto attenti perché il Chiesanuova è una bella squadra, è costruita bene ed in questi anni ha ottenuto brillanti risultati, però siamo anche consapevoli di potere ottenere un risultato positivo". La Sangiustese ha avviato un nuovo cammino con la guida tecnica di Sansovini. "Abbiamo intrapreso una differente strada, ma in questo momento non ci sono alternative se non il lavoro e tutti dobbiamo dare un qualcosa in più in campo". A Chiesanuova sarà un momento molto importante. "Dovremo stare concentrati perché loro sono forti, ma dovremo stare attenti anche a noi stessi perché dovrà essere una Sangiustese attenta e concentrata".