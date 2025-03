Sangiustese. Morazzini: "Fino all’ultimo lotteremo per i playoff»

"Noi fino alla fine proveremo a fare di tutto per conquistare i playoff, all’ultima giornata tireremo le somme". Nicolò Morazzini (foto), esterno di difesa della Sangiustese, svela gli obiettivi dei rossoblù. "Proveremo – aggiunge – a stare attaccati a questo obiettivo cercando di sfruttare le gare interne e gli scontri diretti per un finale in cui non c’è niente di scontato".

I rossoblù sono reduci dal pareggio a casa della capolista K Sport. "È stata una bella prestazione – ricorda – in cui abbiamo fatto passare in secondo piano alcune assenze. Siamo soddisfatti della prestazione e di quanto fatto in una gara che ci dà morale e ci fa guardare avanti con fiducia".

E avanti c’è la gara interna con l’Atletico Mariner. "È complicatissimo – spiega – affrontare chi è in lotta per mantenere la categoria. Dobbiamo disputare ogni gara con la massima concentrazione, nelle ultime sei partite giocheremo quattro volte sul nostro campo e dovremo sfruttare questa opportunità".

I rossoblù riceveranno Atletico Mariner, Urbino, Tolentino e Montefano, in trasferta giocheranno a Matelica e a Fabriano. La Sangiustese ha affrontato di recente Maceratese e K Sport, le due leader. "Si tratta di grandissime formazioni: la Maceratese porta avanti sempre il palleggio come principio di gioco mentre la K Sport bada più al sodo. Fare un pronostico è complicato perché siamo di fronte a squadre forti e con organici ricchi di alternative".