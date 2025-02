Sangiustese. "Possiamo giocarcela con ogni avversario»

"Il nostro obiettivo è rimanere nei playoff". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, è già proiettato alla gara di oggi alle 15 contro la Maceratese. "Noi – aggiunge il tecnico – siamo una buona squadra e ritengo che possiamo giocarcela con chiunque". Tra i rossoblù non sono recuperati Morazzini e Lanza. "Si affrontano formazioni – sottolinea Giandomenico – che giocheranno a viso aperto e vediamo come andrà a finire. Noi non faremo barricate così come la Maceratese perché questo atteggiamento non rientra nella mentalità di entrambi gli allenatori".

All’andata la Sangiustese è tornata con i 3 punti dall’Helvia Recina - Pino Brizi grazie a una rete arrivata nel finale, magari quella partita potrà essere stata d’aiuto per Giandomenico nella preparazione del match. "All’andata – ricorda il tecnico – è stata una sfida abbastanza equilibrata e ritengo che sarà lo stesso anche in questa occasione. Forse allora abbiamo creduto fino all’ultimo nella possibilità di fare gol, tuttavia nel frattempo i biancorossi si sono rinforzati alzando così il livello qualitativo. Noi stiamo bene, siamo fiduciosi e abbiamo grandi speranze perché stiamo facendo bene". È una partita equilibrata, ma quale potrebbe essere l’aspetto che può pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra? "Penso che la differenza potrà essere data da una giocata, da un calcio piazzato, da chi vincerà più duelli, nella fase di possesso e non possesso: sono tanti gli aspetti che entrano in gioco". Nelle prime cinque giornate del girone di ritorno la Sangiustese è andata a mille conquistando 13 punti. "Magari – conclude Giandomenico – c’è in noi una maggiore consapevolezza, inoltre abbiamo recuperato tanti giocatori e ciò ha cambiato la situazione".