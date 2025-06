Sanmartinese fa il colpo. Preso bomber Cecchini

Confermato dall’Urbino il centrocampista pesarese Matteo Morelli (2002). "Un giocatore universale – lo descrive il dg Ivan Santi – con doti sopra la media. Si è inserito nel gruppo con un’umiltà unica diventando un elemento essenziale nello spogliatoio e nello scacchiere di mister Mariani. Una conferma importante per una stagione esaltante". "Sono orgoglioso – sottolinea Morelli – di continuare a far parte di questo gruppo. Ho creduto nel progetto fin da subito, sento tutta la fiducia della società nei miei confronti e non vedo l’ora di tornare in campo. Il campionato di Eccellenza marchigiano è molto competitivo e stimolante. Questo gruppo deve ambire a risultati importanti".

In Eccellenza il Tolentino ha ingaggiato il bomber ex Matelica Mauro Iori. L’attaccante William Cecchini ha firmato ieri per la Sanmartinese a Fossombrone in Seconda categoria. Il giocatore nonostante le offerte ricevute (anche l’Apecchio) ha fatto una scelta di cuore perché desiderava giocare con il fratello Samuele (difensore centrale) e sposare il progetto del club. Luca Grandicelli, jolly classe 1998, dopo la salvezza con S.Orso, otto campionati al Gabicce Gradara e il settore giovanile alla Vis Pesaro, torna al Gabicce Gradara. Giocatore di corsa e temperamento prezioso può interpretare più ruoli: preferisce la corsia esterna, ma dice la sua anche a centrocampo ed in difesa, circa 200 le presenze in categoria. "Avevo più possibilità in categoria – spiega Grandicelli – ma Gabicce Gradara mi è sembrata la migliore opzione. Conosco la società, so che qui si lavora tranquillamente, c’è serietà, non manca nulla ai giocatori. Ritrovo i miei ex compagni di squadra, il mio inserimento nella rosa sarà abbastanza semplice. Infine, ci sono delle ambizioni come si evince dalla decisione del tecnico di fare quattro allenamenti, per cui la sfida non poteva non essere accolta".

Ufficiale l’arrivo alla Vadese del centrocampista Kristian Ndoj e della punta Alex Bruscia, entrambi ex Mercatellese. A proposito della Mercatellese la società ha comunicato la conferma tra altri, di Nicola Rossi e Loris Corsini. Il Tavullia Valfoglia ha rinnovato il contratto con il giocatore Fabio Ferrini. Il Real Altofoglia ha messo nero su bianco con i calciatori Giacomo Magnani (classe 2002), difensore centrale, proveniente dal Tavoleto, Federico Ragni, attaccante ex Fermignano (Promozione) classe 2005 e con il fantasista Lorenzo Elezaj ex Osteria Nuova. L’Asd Atletico River Urbinelli ha confermato il centrocampista Luca Alessandrini. Lasciato libero dal Pantano Luca Virgili. Diomede, centrocampista ex Lunano, è in procinto di accasarsi al Tavullia Valfoglia. L’Urbania sta guardando verso Civitanova per un esterno.

Amedeo Pisciolini