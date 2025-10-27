Sanmichelese da sballo. Soffre, ma fa otto su otto

sanmichelese

2

maranello

1

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (50’ Casta), Notari (62’ Peddis), Manzini (85’ Fontanini), Vernia. A disp. Paganelli, Ferrari, Rafrari, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All. Azzurro

MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti (90’ Annovi), Evangelisti, Restilli (60’ Marverti), Tognin, Seghizzi, Barani (65’ Trotta), Fontana, Baafi (85’ Saccani), Totaro, Zagari. A disp. Mawuli, Dello Preite, Galli, Rockson, Ampofo. All. Tosi

Arbitro: Ravaglia di Bologna Reti: 19’ Minutolo, 30’ Fontana, 53’ Casta Note: ammoniti Costa, Zagari

Con grande fatica la Sanmichelese fa 8 vittorie su 8 e sfruttando il pari del Medolla San Felice allunga in vetta a +3 sui biancoverdi con una gara in meno giocata, alla vigilia della super sfida di mercoledì sera a Medolla. Per il Maranello, al quinto ko nelle ultime 6 gare, restano gli applausi per aver messo in difficoltà la capolista. Al 5’ Schiuma salva su Baafi. Al 19’ è la Sanmichelese a passare in vantaggio grazie a Minutolo (foto) che insacca di testa su calcio d’angolo. La squadra ospite non si abbatte e poco dopo Fontana tenta la conclusione dal limite, con il pallone che termina fuori di poco. Al 30’ arriva il meritato pareggio: Fontana verticalizza per Totaro, che chiude il triangolo servendo lo stesso Fontana che insacca al volo. Un minuto più tardi la Sanmichelese spreca una grande occasione a tu per tu con il portiere con Manzini. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio dei padroni di casa: un lancio sorprende la difesa del Maranello, Casta che era entrato da appena 3’ al posto di Tardini si presenta da solo in campo aperto, supera Khalfaoui e deposita in rete. Al 65’ Evangelisti mette in mezzo un pallone pericoloso sul quale Marverti anticipa l’avversario, ma calcia di esterno sul fondo. All’85’ Ashong rischia l’autogol, ma Schiuma compie un vero miracolo e salva i suoi. All’89’ Evangelisti crossa e Trotta conclude al volo dal limite, ma ancora una volta Schiuma blocca.

LA CLASSIFICA del girone "B": Sanmichelese 24, Medolla SF 21, Castellarano, Masone e United Carpi 17, Scandiano 15, V. Correggio 10, Solierese, Camposanto e Sammartinese 9, Montombraro, Baiso, La Pieve, Maranello e Riese 8, Castelnuovo 6, Casalgrande 3.