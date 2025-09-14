Sanpa-Faenza, che derby
Eccellenza Al ’Buscaroli’ sfida tutta da gustare. Il Russi cerca il riscatto
Si giocano in questo weekend le gare della terza giornata del campionato di Eccellenza. Il fischio d’inizio è alle 15.30.
Spal-Massa Lombarda. Con la speranza di piazzare il colpaccio (peraltro riuscito al Fratta Terme due settimane fa), i bianconeri salgono al ‘Mazza’ per quella che diventa la partita di cartello nonostante l’avvio in salita di entrambe. Gli estensi sono reduci dal successo corsaro di misura a Sant’Arcangelo. L’undici di Bamonte, che al debutto aveva perso 2-0 a Forlì contro la Cava Ronco, viene invece dall’1-1 casalingo in rimonta contro l’Osteria Grande.
Osteria Grande-Russi. In cerca di un pronto riscatto sono gli arancioni. La formazione di mister Ferrario ha infatti inciampato 0-2 fra le mura amiche contro il Sant’Agostino. Si è trattato di un ko non preventivabile, anche perché l’approccio degli arancioni alla stagione 2025-26 era stato incoraggiante, grazie al successo corsaro di Comacchio al debutto. Incoraggiante è anche il computo degli scontri diretti. Nei 4 precedenti contro l’Osteria Grande, il Russi non ha mai perso (2 vittorie e 2 pareggi).
Sanpaimola-Faenza. Al ‘Buscaroli’ di Conselice va in scena il derby di giornata. I padroni di casa, al 9° campionato consecutivo di Eccellenza e alla seconda sfida casalinga di file, sono ancora fermi al palo. Le due sconfitte sono maturate entrambe di misura. Al debutto è stato il Sant’Agostino a vincere 2-1 fra le mura amiche. Domenica scorsa è stato invece il Mesola a fare bottino pieno a Conselice, peraltro col minimo sforzo (1-0). Il Faenza ha mosso la classifica al debutto andando a pareggiare senza reti nella tana del Misano, poi invece si è fatto sorprendere in casa dal Mezzolara 0-1. Il bilancio degli 8 precedenti è leggermente a favore dei manfredi, che conducono con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.
Solarolo-Castenaso. La squadra rivelazione della passata stagione ha iniziato col freno a mano. Niente, ancora, di preoccupante. Anzi, se i numeri dicono che i punti in classifica sono ancora al... singolare (1), bisogna riconoscere che i biancorossi – 1-1 al debutto contro il Medicina, e ko 1-0 nella tana del Fratta Terme – hanno dovuto cominciare la stagione, affrontando due squadre destinate probabilmente alla lotta di vertice. Come dire, la stagione comincia ora, ma, una squadra esperta come quella di Evangelisti (Lusa e Malo, fra gli altri), non dovrebbe avere troppi problemi. Chi invece ha già cominciato a macinare punti è il Castenaso, capace di imporre l’1-1 in trasferta all’Osteria Grande, prima di infliggere un sonoro 3-0 casalingo alla Comacchiese.
