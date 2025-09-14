Sanpa-Faenza, che derby

Si giocano in questo weekend le gare della terza giornata del campionato di Eccellenza. Il fischio d’inizio è alle 15.30.

Spal-Massa Lombarda. Con la speranza di piazzare il colpaccio (peraltro riuscito al Fratta Terme due settimane fa), i bianconeri salgono al ‘Mazza’ per quella che diventa la partita di cartello nonostante l’avvio in salita di entrambe. Gli estensi sono reduci dal successo corsaro di misura a Sant’Arcangelo. L’undici di Bamonte, che al debutto aveva perso 2-0 a Forlì contro la Cava Ronco, viene invece dall’1-1 casalingo in rimonta contro l’Osteria Grande.

Osteria Grande-Russi. In cerca di un pronto riscatto sono gli arancioni. La formazione di mister Ferrario ha infatti inciampato 0-2 fra le mura amiche contro il Sant’Agostino. Si è trattato di un ko non preventivabile, anche perché l’approccio degli arancioni alla stagione 2025-26 era stato incoraggiante, grazie al successo corsaro di Comacchio al debutto. Incoraggiante è anche il computo degli scontri diretti. Nei 4 precedenti contro l’Osteria Grande, il Russi non ha mai perso (2 vittorie e 2 pareggi).

Sanpaimola-Faenza. Al ‘Buscaroli’ di Conselice va in scena il derby di giornata. I padroni di casa, al 9° campionato consecutivo di Eccellenza e alla seconda sfida casalinga di file, sono ancora fermi al palo. Le due sconfitte sono maturate entrambe di misura. Al debutto è stato il Sant’Agostino a vincere 2-1 fra le mura amiche. Domenica scorsa è stato invece il Mesola a fare bottino pieno a Conselice, peraltro col minimo sforzo (1-0). Il Faenza ha mosso la classifica al debutto andando a pareggiare senza reti nella tana del Misano, poi invece si è fatto sorprendere in casa dal Mezzolara 0-1. Il bilancio degli 8 precedenti è leggermente a favore dei manfredi, che conducono con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Solarolo-Castenaso. La squadra rivelazione della passata stagione ha iniziato col freno a mano. Niente, ancora, di preoccupante. Anzi, se i numeri dicono che i punti in classifica sono ancora al... singolare (1), bisogna riconoscere che i biancorossi – 1-1 al debutto contro il Medicina, e ko 1-0 nella tana del Fratta Terme – hanno dovuto cominciare la stagione, affrontando due squadre destinate probabilmente alla lotta di vertice. Come dire, la stagione comincia ora, ma, una squadra esperta come quella di Evangelisti (Lusa e Malo, fra gli altri), non dovrebbe avere troppi problemi. Chi invece ha già cominciato a macinare punti è il Castenaso, capace di imporre l’1-1 in trasferta all’Osteria Grande, prima di infliggere un sonoro 3-0 casalingo alla Comacchiese.