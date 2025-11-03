Sansepolcro, adesso è crisi vera. Anche il Ghiviborgo passa al Buitoni

SANSEPOLCRO 1 GHIVIBORGO 2

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella (28’ st Corsini), Borgo, Adreani, Omohonria; Petricci (33’ st Brizzi), Alagia (26’ pt Fumanti); Bocci, Massai, Belli; Salvadori (23’ st Barculli). All. Davide Ciampelli.

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci (12’ st Quochi), Del Dotto, Vecchi, Arcuri (12’ st Ceccanti); Cannarsa, Musatti, Citarella (23’ st Signorini); Boiga, Thioune, Mariotti. All. Corrado Ingenito.

Arbitro: Ventrone di Roma 1.

Reti: 6’ pt Mariotti (G), 22’ pt Petricci (S), 26’ pt (rig.) Del Dotto (G).

Note: espulso al 24’ pt Adreani (S) per fallo da ultimo uomo.

SANSEPOLCRO – Un Sansepolcro in vena di regali subisce al Buitoni il quarto ko di fila e scende in penultima posizione nel girone E della Serie D. Il trend non si inverte e anche il sortilegio perdura nei confronti del Ghiviborgo, che ringrazia sentitamente e aggancia il San Donato Tavarnelle sul sesto gradino. Succede tutto nella prima mezzora di gioco: sei minuti dal via e per i bianconeri (ancora in casacca gialla) la gara si mette subito in salita; sugli sviluppi di un angolo, l’innocuo traversone in profondità di Musatti non è trattenuto da Bambara e Mariotti ne approfitta subito per insaccare.

La squadra di Ciampelli, ancora priva in avanti di Vitiello e con il giovane Savadori terminale offensivo, reagisce abbastanza bene e al 21’ fa le prove generali del gol con Alagia che, servito da Massai, conclude appena sopra la traversa. Un minuto più tardi, angolo dalla destra di Salvadori e perfetto stacco di testa di Petricci, che spedisce la sfera nell’angolo alla destra di Butano. Ristabilita la parità, il Sansepolcro può riorganizzarsi al meglio, ma due minuti più tardi i piani vengono di nuovo scombinati, perchè su un errore di Omohonria la palla è raccolta da Thioune, che viene messo giù in area da Adreani: rigore ed espulsione per il difensore della squadra locale, che va sotto anche nel punteggio a seguito dell’impeccabile esecuzione dagli undici metri di Del Dotto. Adesso, Belli e compagni debbono raddrizzare la situazione con un uomo in meno per oltre un’ora. Prosieguo del tempo senza emozioni e avvio di ripresa che vede il Sansepolcro volenteroso, anche se con scarso peso offensivo e allora ci prova Massai al 6’ con un tiro fuori bersaglio dalla distanza. Il Ghiviborgo contiene i tentativi avversari, cercando di chiudere i giochi con il classico contropiede e al 17’ va in effetti molto vicino alla terza segnatura: Vecchi recupera sulla trequarti e scarica per Thioune, che calcia alto il diagonale da favorevole posizione. Ciampelli inserisce forze fresche con l’innesto del vivace Barculli, che crea qualche grattacapo agli ospiti, per quanto sul taccuino si registri soltanto alla mezzora la punizione dalla destra di Belli, con l’incornata di Fumanti che termina sul fondo. La grande occasione per il 2-2 capita tuttavia proprio al 45’, quando una pizzicata di Brizzi libera Barculli, la cui botta secca è deviata in angolo dal bravo Butano, che salva i suoi, gettando nello sconforto un Sansepolcro ora in acque davvero agitate.

Claudio Roselli