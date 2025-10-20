Sansepolcro, altra beffa. Il Siena passa nel finale

SANSEPOLCRO

0

SIENA

1

SANSEPOLCRO (5-2-3): Bambara; Omohonria, Brizzi (45’ st Salis), Borgo, Fumanti, Alagia; Gennaioli, Massai (43’ st Petricci); Barculli (32’ st Corsini), Bocci, Belli. All. Davide Ciampelli.

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Ciofi, Vlahovic (21’ st Rossi), Barbera, Loconte (21’ st Vari); Noccioli, Lipari (21’ st Lucas); Menghi. All. Tommaso Bellazzini.

Arbitro: Marco Tavassi di Tivoli.

Rete: 44’ st Vari.

SANSEPOLCRO – Minuti finali della partita ancora fatali per il Sansepolcro, battuto sul filo di lana fra le mura amiche di un Buitoni con oltre 700 spettatori da un Siena che ha visto premiata soprattutto la supremazia territoriale esercitata in campo. Un gol anche fortunoso di Vari al minuto 44 della ripresa condanna al secondo stop di fila (e classifica che comincia a essere deficitaria) una formazione locale scesa in campo più abbottonata e con la novità di Brizzi al centro di una difesa schierata a cinque per contrastare la propensione offensiva dei bianconeri ospiti. Ce l’avevano praticamente fatta i ragazzi di Ciampelli a contenere i tentativi avversari, facendoli addirittura tremare con la fuga di Bocci e quando il pareggio era da sottoscrivere di buon grado, ecco arrivare la classica doccia gelata.

Siena attivo fin dalle battute iniziali nella circolazione della palla, con le insidie che arrivano in primis dalle fasce, grazie ai vivaci Ciofi e Loconte e a un Noccioli che diventa l’altra spina nel fianco. Una conclusione telefonata di Belli al 19’ sul conto del Sansepolcro, poi nel finale di tempo la pressione della Robur aumenta e ci vuole la bravura di Bambara nel bloccare al 36’ il tiro da posizione angolata di Noccioli e nel respingere al 38’ il sinistro al volo di Ciofi su assist di Vlahovic.

Nella ripresa il copione non cambia, almeno in avvio e al 7’, sul cross di Noccioli a portiere battuto, è Fumanti di testa a togliere le castagne dal fuoco. Noccioli insiste e al 9’, servito da una "torre" di Ciofi, si aggiusta la sfera, trovando però in traiettoria la gamba di un difensore. Nella classica azione di rimessa, tuttavia, è il Sansepolcro a fallire la più ghiotta delle occasioni: al 18’, Massai gira lungo per Bocci, che ruba il tempo a Somma e si presenta a tu per tu con Michielan, che gli respinge miracolosamente la botta.

Bellazzini decide allora di cambiare tre pedine e saranno proprio i nuovi entrati a dargli ragione, anche se dapprima Menghi, Noccioli e Ciofi peccano di precisione nel concludere a rete. Quando poi al 43’ Lucas sbaglia in tuffo di testa sul cross di Zanoni, il sospiro di sollievo della tifoseria biturgense è generale; sarà invece il preludio al gol decisivo che il Siena trova un minuto più tardi: Lucas, favorito da una palla persa, traversa dalla destra in area, dove nessuno interviene per la correzione e allora la palla scorre fino in fondo dove l’accorrente Vari, altro giocatore chiamato dalla panchina, tocca con il fianco e beffa Bambara.

Un altro boccone amaro da mandare giù per Ciampelli e i suoi.

Claudio Roselli