Sansepolcro, anche Belli. Benucci è della Sansovino

AREZZOIl Sansepolcro mette a segno un altro importante innesto. Arriva in bianconero Lorenzo Belli, attaccante esterno classe 1993, reduce dall’ultima annata al Poggibonsi. La punta ritrova al Sansepolcro mister Davide Ciampelli, con il quale aveva già condiviso l’esperienza al Trestina. Calciatore di qualità e grande duttilità offensiva, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Ravenna, Foligno, Torres in D e di Ternana e Martina Franca in C. Scendendo di categoria ecco che la Sansovino batte un altro colpo. Torna nel reparto offensivo Massimiliano Benucci. Il classe 1998 aveva già vestito la maglia arancioblù conquistando la vittoria del campionato di Prima categoria. Poi il passaggio tra le fila di Terranuova Traiana, Montevarchi e Sangiovannese quindi Grosseto da cui torna in Valdichiana. Di certo un innesto di assoluto valore per il tecnico Chini. La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso c’è l’ufficialità. Andrea Saitta è un nuovo giocatore del Mazzola. Il difensore classe 1992 arriva dopo l’esperienza con il Terranuova Traianana. Il Marciano Cesa Valdichiana ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 2000 Francesco Fedeli, nella scorsa stagione diviso tra Arezzo Football Academy e San Marco. Il Poppi e Francesco Ristori avanti insieme. L’attaccante sarà a disposizione di mister Mazzone anche nella prossima stagione. Tempo di conferme in casa Monsigliolo. Resteranno a guardia della difesa, Lorenzo Gualducci e Maruan Ouerdi.