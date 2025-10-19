Sansepolcro, c’è il Siena. Ciampelli: "Diamo tutto"

di Claudio Roselli

Sarà perché entrambe vestono il bianconero; sarà perché negli anni ’70 era diventata una classica della serie D, ma quando arriva il Siena è sempre una gara di cartello, indipendentemente da una classifica che più che mai la rende tale, con la Robur che veleggia in testa dopo il capitombolo interno all’esordio con il Tau Altopascio e con il che non vince dalla prima domenica e che deve soprattutto smaltire la delusione per l’incredibile ko di Prato. Da oltre dieci anni le due formazioni non si ritrovavano di fronte (sempre nella stessa categoria) ed è stato un caso isolato negli ultimi 44: le precedenti sfide del biennio 1979-81 si erano consumate in C2 e a suon di pareggi. Quello del Buitoni era tradizionalmente un campo "indigesto" per il Siena, che tuttavia il 26 aprile del 2015 uscì con il sorriso: l’1-0 firmato su rigore da Minincleri (e dire che sullo 0-0 Gorini aveva sbagliato dagli undici metri con gli avversari ridotti in dieci) significò in pratica Serie C a tre turni dal termine per la squadra del tecnico Massimo Morgia. Oggi, c’è di nuovo un Siena che guarda dall’alto: i ragazzi guidati da Tommaso Bellazzini non vogliono perdere contatto dalla corazzata Grosseto e cercheranno di mettere fin da subito alle corde i padroni di casa, che non possono a loro volta permettersi un altro passo falso. Semmai – questo sì – mister Ciampelli deve ancora fare i conti con l’assenza di bomber Vitiello (da domenica prossima l’attaccante dovrebbe essere di nuovo a disposizione) e in più si vede costretto a rinunciare anche ad Adreani per problemi a una spalla.

"La gara di Prato ci ha lasciato l’amaro in bocca – ha detto Ciampelli – e allo stesso tempo ci ha fatto capire che possiamo battercela anche con avversarie più quotate. Tolti quei due minuti, in campo ci eravamo espressi bene ed ero soddisfatto di quanto visto, per cui dobbiamo essere positivi nello spirito". C’è un Salvadori in più nella rosa e non è escluso un suo impiego, probabilmente a gara in corso.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

(4-2-3-1): Bambara; Cerbella, Borgo, Fumanti, Omohonria; Massai, Gennaioli; Alagia, Brizzi, Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli.

SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic, Rossi; Ciofi, Noccioli, Lipari, Vari; Menghi. All. Tommaso Bellazzini.

Arbitro: Tavassi di Tivoli.