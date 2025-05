Sansepolcro: confermati Farinelli e Monni, incerto il futuro di Armillei

SANSEPOLCRODiggì e diesse confermati, allenatore quantomeno in dubbio. Sono queste le prime certezze del Sansepolcro, appena tornato in Serie D, all’indomani di una settimana di meritati festeggiamenti per la vittoria nel campionato umbro di Eccellenza. Ora però è già tempo di tornare al lavoro e qualche giorno fa, nella sede di via del Campo Sportivo, si è tenuta l’assemblea dei soci, che ha visto la partecipazione compatta di tutti i componenti. Un momento importante, durante il quale è stato tracciato il bilancio della stagione appena conclusa – tanto sotto il profilo sportivo, quanto sotto quello organizzativo – e sono state poste le basi per la pianificazione della prossima annata. Marco Farinelli, figura centrale all’interno del club e punto di equilibrio e riferimento costante per la parte gestionale e operativa, continuerà a essere il direttore generale bianconero. Una fiducia rinnovata per l’impegno e la dedizione dimostrati. Anche Emanuele Monni, al quale sono state riconosciute la competenza e la visione con cui ha saputo costruire un gruppo vincente e solido, proseguirà nel ruolo di direttore sportivo e di responsabile dell’area sportiva, con piena autonomia nella programmazione tecnica della nuova stagione. Il Vivi Altotevere Sansepolcro riparte dunque da qui: con entusiasmo, unità e la consapevolezza che la stagione che verrà sarà impegnativa, ma ricca di stimoli e ambizioni da coltivare insieme.

E passiamo al capitolo allenatore. Si profila una nuova separazione con Antonio Armillei, non certo per volontà della dirigenza; gli impegni di lavoro giornalieri, che lo renderebbero libero soltanto in serata, potrebbero penalizzare il tecnico folignate, che per giunta sarebbe entrato nelle mire della Pietralunghese. In contemporanea, circola voce anche su un possibile ritorno in panchina di Pierfrancesco Battistini, 54 anni, che nel biennio 2008-2010 (in D) ha guidato la squadra alla conquista dapprima del secondo posto dietro la Lucchese e poi di un altrettanto dignitosa sesta posizione.

Claudio Roselli