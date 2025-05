Sansepolcro: Davide Ciampelli pronto a guidare la squadra in Serie D

SANSEPOLCROSe non oggi, al massimo domani il Sansepolcro dovrebbe ufficializzare l’ingaggio di Davide Ciampelli alla guida della squadra che affronterà il campionato di serie D, una volta chiuso il rapporto con Antonio Armillei. E’ di fatto una "ratifica" formale, quella relativa al tecnico di Città di Castello, anche se i dirigenti fino all’ultimo vogliono lasciare quel minimo di incertezza che oramai non regge più, non pronunciando il nome specifico e ipotizzando eventuali alternative che nemmeno esistono sulla carta. D’altronde, il tempo dei festeggiamenti è terminato e la costruzione del nuovo organico non può più attendere. Sarà la prima volta che Ciampelli, 42 anni, entrerà al "Buitoni" da tesserato bianconero: da avversario, ha condotto il Trestina alla vittoria per 2-1 in rimonta nel derby di campionato del 1° novembre 2023 (quello che segnò l’esordio di Marco Bonura sulla panchina del Sansepolcro) per poi aggiudicarsi con il punteggio di 3-1 anche la sfida di ritorno del 10 marzo al "Casini".

Il nuovo mister ha già alle spalle diverse stagioni nella massima categoria dilettantistica nazionale: dalle esperienze marchigiane con Jesina e Porto d’Ascoli (tre stagioni complessive e sempre tranquille salvezze) al decimo posto con il Trestina nel 2024, non dimenticando i precedenti con i settori giovanili e l’anno in cui è stato il vice di Federico Giunti in B con il Perugia. Prima di Ciampelli, si era parlato di un possibile ritorno di Pierfrancesco Battistini, l’allenatore del secondo posto nel 2009: per l’ex attaccante si prospetta in effetti un rientro nei quadri del Sansepolcro, ma a livello giovanile, dopo l’annata con la Virtus Sangiustino in Promozione. Assieme a lui, il grande ritorno e sempre dalla San Giustino in giallorosso: quello di Valerio Piccinelli, che alla Virtus ha ricoperto la carica di responsabile del settore giovanile proprio come nel Sansepolcro che 16 anni ha vinto lo scudetto Juniores e che nel tempo ha conquistato tanti titoli a livello regionale.

Claudio Roselli