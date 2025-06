Sansepolcro: Domenico Vitiello nuovo attaccante per la Serie D

SANSEPOLCROÈ Domenico Vitiello, 29 anni compiuti in marzo, la punta centrale ingaggiata dal Sansepolcro per l’annata del ritorno in Serie D. Originario di Torre del Greco, Vitiello ha un passato nelle giovanili del Siena, poi nella stagione 2014/’15 l’esordio in C con l’Arezzo. Una prima esperienza in D con il Poggibonsi, seguita da una risalita in C con la Carrarese (19 partite) e poi dall’estate del 2016 sempre e solo serie D con le maglie di Sanremese, Viareggio, Argentina Arma di Taggia, Lentigione, Borgosesia, ancora Sanremese, Seravezza Pozzi, Cassino, Caronnese, Rg Ticino, Tolentino, Termoli e in ultimo il ritorno a Poggibonsi, dove nel campionato terminato poco più un mese fa ha collezionato 24 presenze, segnando 10 reti e rendendosi autore anche di 3 assist. Un bilancio più che positivo per lui, quello in maglia giallorossa, a dimostrazione del fatto che si tratta di un profilo solido e affidabile, fin da subito a disposizione del tecnico Davide Ciampelli e con l’obiettivo di garantire peso, concretezza e qualità al reparto offensivo bianconero.

Restando in tema di attacco, il diesse Emanuele Monni non è fermato di certo a Vitiello: è pressochè certo, oramai, il rientro alla base per Mattia Alagia (classe 1997) dalla Flaminia Civita Castellana, mentre non sarebbe ancora ufficiale l’acquisto di Matteo Boriosi dalla Baldaccio Bruni (dove anche Marco Del Siena potrebbe andare, unendosi a Luca Bartoccini, Giacomo Gorini e Riccardo Valori) e intanto la società sarebbe interessata anche a Yuri Salis, la 23enne ala destra del Pierantonio.

Fratello minore di Michael, che lo scorso 30 marzo al Buitoni ha subito un brutto infortunio nel match del Buitoni, ha trascorsi in D con il Trestina, non dimenticando che in avanti è stato confermato Paolo Pasquali. Una volta definito l’organico dalla cintola in su, c’è ora da lavorare per il centrocampo: sono rimasti Brizzi e Petricci all’evenienza e vi sono da rimpiazzare Gorini e Bruschi. Anche il capitolo portiere è diventato un rebus: Vassallo non c’è già più e Vaccarecci sarebbe in trattativa.

Claudio Roselli