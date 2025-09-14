Sansepolcro, duro test. Ciampelli: "Siamo pronti"

di Claudio Roselli

Prima trasferta stagionale del , che avrà modo anche oggi di prendere ulteriore consapevolezza del campionato di serie D e soprattutto del livello di difficoltà del girone E. I bianconeri sono di scena ad Altopascio, ospiti di un Tau che oramai è una fra le realtà più significative della categoria; proveniente da due finali dei play-off in raggruppamenti diversi, ha esordito con un colpaccio a Siena che la dice lunga sulla compattezza della formazione allenata da Ivan Maraia, orientato verso il 3-5-2. Il collega Davide Ciampelli, soddisfatto per il lavoro della settimana dopo il vittorioso debutto di sette giorni fa, deve rinunciare agli squalificati Vitiello e Gennaioli, anche se recupera Fumanti al centro della difesa e un Salis a pieno regime nel reparto avanzato.

Il solo Pasquali resta l’unico che ancora non è rientrato nel gruppo. "Dovremo difendere di squadra e singolarmente per arginare la pericolosità di un’avversaria ben impostata sotto ogni profilo – ha detto il trainer del – però dico che anche noi abbiamo le nostre buone carte da giocare, seppure con due assenze importanti". A proposito di questo aspetto, è molto probabile che sia Bocci a prendere le consegne di terminale offensivo nel 4-2-3-1 che andrà in campo.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Chiti, Meucci, Soumah; P. Carcani, Manetti, Lombardo, Viano, Bouah; Omoregieva, T. Carcani. All. Ivan Maraia.

(4-2-3-1): Bambara; Barboni, Borgo, Fumanti, Omohonria; Petricci (Brizzi), Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli.

Arbitro: Manzini di Verona.