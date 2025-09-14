Acquista il giornale
Sansepolcro, duro test. Ciampelli: "Siamo pronti"

Serie D: i bianconeri di scena ad Altopascio contro l’ambizioso Tau "Anche noi abbiamo le nostre buone carte da giocare" dice il tecnico.

di CLAUDIO ROSELLI
14 settembre 2025
Il difensore Gabriele Fumanti al debutto

Il difensore Gabriele Fumanti al debutto

di Claudio Roselli

Prima trasferta stagionale del , che avrà modo anche oggi di prendere ulteriore consapevolezza del campionato di serie D e soprattutto del livello di difficoltà del girone E. I bianconeri sono di scena ad Altopascio, ospiti di un Tau che oramai è una fra le realtà più significative della categoria; proveniente da due finali dei play-off in raggruppamenti diversi, ha esordito con un colpaccio a Siena che la dice lunga sulla compattezza della formazione allenata da Ivan Maraia, orientato verso il 3-5-2. Il collega Davide Ciampelli, soddisfatto per il lavoro della settimana dopo il vittorioso debutto di sette giorni fa, deve rinunciare agli squalificati Vitiello e Gennaioli, anche se recupera Fumanti al centro della difesa e un Salis a pieno regime nel reparto avanzato.

Il solo Pasquali resta l’unico che ancora non è rientrato nel gruppo. "Dovremo difendere di squadra e singolarmente per arginare la pericolosità di un’avversaria ben impostata sotto ogni profilo – ha detto il trainer del – però dico che anche noi abbiamo le nostre buone carte da giocare, seppure con due assenze importanti". A proposito di questo aspetto, è molto probabile che sia Bocci a prendere le consegne di terminale offensivo nel 4-2-3-1 che andrà in campo.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Chiti, Meucci, Soumah; P. Carcani, Manetti, Lombardo, Viano, Bouah; Omoregieva, T. Carcani. All. Ivan Maraia.

(4-2-3-1): Bambara; Barboni, Borgo, Fumanti, Omohonria; Petricci (Brizzi), Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli.

Arbitro: Manzini di Verona.

