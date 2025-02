Sansepolcro, il veleno è nella coda. Gorini tenta la fuga ma è un’illusione

SANSEPOLCRO

1

ELLERA

1

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Innocentini, Lorenzoni, Adreani, Del Siena; Bruschi (17’ st Brizzi), Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini (36’ st Mariotti), Valori (12’ st Quadroni). All. Armillei.

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Battistelli, Vieira (35’ st Mottola Imbemba), Cenerini, Morlunghi (39’ st Bartoli); Balducci (28’ st Massetti), Giabbecucci, Salvucci; Minuti (1’ st Passaquieti), Hysenaj, Bevilacqua (37’ st Faraghini). All. Tomassoli.

Arbitro: Fanelli di Perugia.

Reti: 24’ pt Gorini (S), 43’ st Hysenaj (E).

SANSEPOLCRO – La doccia fredda arriva al minuto 88, anche se non si deve parlare di beffa: l’Ellera ha meritato il punto conquistato al Buitoni contro un Sansepolcro che stava vivacchiando sulla rete del vantaggio segnata nel primo tempo, rispondendo solo con qualche puntata di rimessa. Fin dai minuti iniziali, la formazione ospite era stata alquanto aggressiva e al 4’ Lorenzoni aveva salvato i suoi dalla capitolazione con un salvataggio sul tiro di Minuti.

I biturgensi non ci mettono comunque tanto ad allentare la morsa e a uscire allo scoperto: l’opportunità più ghiotta capita al 21’ sui piedi di Valori che, ben assistito da Bruschi, alza troppo la mira davanti a Segoloni, pronto poi in tuffo sul successivo colpo di testa di Pasquali, servito dal corner di Gorini.

Il gol è nell’aria e matura al 24’: fallo su Valori e da una ventina di metri, con il pallone defilato verso sinistra, il destro su punizione di Gorini gonfia la rete dell’Ellera, che prima del riposo ci prova con un tentativo dalla distanza di Giabbecucci.

Nella ripresa l’Ellera c’è e diventa pericolosa: al 7’, Balducci conclude fra le braccia di Vassallo e al 9’ l’estremo locale si supera, deviando in angolo un preciso rasoterra di Giabbecucci, che al 24’ lo impegna di nuovo su calcio da fermo.

Nel finale, con il Sansepolcro che ha sostituito anche l’ottimo Bartoccini, è Pasquali (40’) a soffiare la sfera a Battistelli e a trovare sulla sua strada Segoloni. Gol mancato, gol subito: è il 43’ quando la palla giunge a Passaquieti che taglia in profondità per l’inserimento di Hysenaj, bravo nel trafiggere Vassallo da posizione angolata per l’1-1.

A rendere meno amara la pillola, il fatto che anche le dirette concorrenti hanno tutte pareggiato: Sansepolcro sempre in testa con +2 sul Cannara, quindi, ma domenica c’è la trasferta di Narni.

Claudio Roselli