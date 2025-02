Sansepolcro in Coppa. A Urbania per i quarti

Superata indenne la domenica, con il mantenimento della vetta a +2 sul Cannara, il Sansepolcro si rituffa sull’altro obiettivo di stagione: la Coppa Italia di Eccellenza, che già stasera vedrà dimezzato da 16 a 8 il numero delle squadre in lizza nella fase nazionale. In palio c’è una qualificazione ancora tutta da conquistare sul rettangolo dello stadio di Urbania (calcio d’inizio alle 15) contro un’avversaria che, ormai fuori dal discorso promozione diretta in campionato, punta tutto su questa competizione per accedere alla Serie D. I bianconeri scendono in campo con il piccolo vantaggio del gol di Brizzi che ha deciso il match al Buitoni, importante ma non certo sufficiente in vista di 90 minuti che si preannunciano come un’autentica battaglia.

La situazione di partenza non è certo di quelle ottimali: Carbonaro è squalificato, Tersini e Merciari sono fuori per infortunio e anche l’impiego di Bruschi e Lorenzoni è al momento in dubbio. Difesa con le pedine contate, quindi, in una gara esterna che vedrà i padroni di casa all’assalto fin dal primo minuto, ma anche il centrocampo rischia di non poter contare su una pedina di peso. Entrambi gli allenatori non hanno il vincolo legato ai sottoquota: piena autonomia nel varo delle formazioni. Ricordiamo che per accedere ai quarti il Sansepolcro ha a disposizione due risultati su tre, mentre una sconfitta con due o più gol di scarto comporterebbe l’eliminazione e un ko di misura (qualunque sia il punteggio, perché la regola delle reti fuori casa non vale più) consegnerebbe il verdetto ai rigori.