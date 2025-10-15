Sansepolcro: ora il Siena

SANSEPOLCROUna sconfitta amara, di quelle che rischiano persino di far male, più a livello psicologico che di classifica. Davanti ai 2mila del Lungobisenzio (il che la dice lunga sulla fame di calcio che è tornata a Prato), il Sansepolcro era riuscito a costruirsi un vantaggio mantenuto fino al 34’ della ripresa grazie alla prima rete in campionato di Lorenzo Belli, poi in meno di due minuti ha dilapidato tutto il prezioso capitale che aveva accumulato. Da tre punti a zero in un battibaleno o quasi. Che il Prato non sarebbe rimasto a guardare era nella logica delle cose; che quella del tecnico Venturi sia una formazione costruita per stare in alto è altresì innegabile; che si becchino due reti nel giro di secondi non può però starci, anche se il gioco del pallone riserva spesso questo e altro.

Le azioni letali per i bianconeri sono entrambe partite dalla fascia di sinistra dei lanieri: bravo Rossetti a correggere di testa dopo che il palo aveva salvato Bambara, meno bravi i difensori a concedere – ancora a Rossetti – quel metro di libertà in occasione del secondo gol, con la retroguardia messa fuori causa dal traversone. Quando poi Belli ci ha riprovato da fermo nel finale, il palo esterno gli ha detto di no e il Sansepolcro ha dovuto così ingoiare il boccone indigesto.

Per la terza volta su sette partite, la squadra di Ciampelli non riesce ad amministrare le situazioni di vantaggio: era successo in casa con il Follonica Gavorrano (comunque meritevole del pari), si è ripetuto a Poggibonsi e ora anche a Prato, dove non ci è scappato nemmeno quel pareggio che avrebbe reso sostanzialmente positivo il bilancio della doppia trasferta. Meno male che, almeno contro le dirette avversarie (e il Prato non è una di queste), il Sansepolcro non ha mai finora perso.

Il primo a essere amareggiato è proprio l’allenatore, che aveva visto i suoi ragazzi muoversi bene e che si è dichiarato soddisfatto per il comportamento tenuto sul campo; anche sull’1-0, non avevano tirato i remi in barca, cercando semmai di trovare la stoccata che potesse chiudere i giochi. Ora bisogna resettare, ma davanti c’è il Siena, che arriverà al Buitoni da capolista del girone assieme al Grosseto: "Ripartiamo da quanto di buono abbiamo fatto a Prato", ha detto Ciampelli, sperando che il suo Sansepolcro non soffra di "autonomia mentale" nei minuti conclusivi delle partite.

Claudio Roselli