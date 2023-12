Sansepolcro, para Di Stasio. Domani il nuovo presidente

di Claudio Roselli

Un portiere che arriva, un attaccante che parte. Il martedì post Pianese porta un movimento in entrata e uno in uscita nel . Il volto nuovo si chiama Davide Di Stasio (nella foto a sinistra col ds Monni), estremo difensore nato nel 2001 e originario della Basilicata, ma cresciuto nel Foggia, dove ha fatto l’intera trafila delle giovanili a fino a vincere la D con la prima squadra nella stagione 20192020. Dopo altre positive esperienze con Vastogirardi e Legnago (seconda promozione in C), Di Stasio ha difeso nella prima parte di questa stagione la porta dell’Ambrosiana. Chi invece fa le valigie è il 20enne Michele Mariotti, uno fra gli artefici del trionfo in Eccellenza, categoria nella quale ora torna con il Lama, dove rimarrà in prestito fino al 30 giugno, nella consapevolezza – scrive la società in una nota – che "rappresenterà una tappa importante nel suo percorso di crescita". Settimana importante, per non dire decisiva, ha dunque avuto questo prologo e sono almeno cinque le pedine nuove complessive con le quali in queste ore la società bianconera sta chiudendo le trattative, spalmate su tutti i reparti della squadra, a cominciare – come visto – dal guardiano fra i pali.

"Non sono da escludere altri movimenti in uscita – afferma il direttore generale Marco Farinelli (nella foto a destra) – oltre a quelli che ci sono già stati. È chiaro che l’assetto da dare alla squadra sarà ora quello definitivo, per cui non dobbiamo assolutamente sbagliare". Oltre che sull’aspetto tecnico, le novità sono attese anche sul fronte dirigenziale: "Domani è in programma l’assemblea dei soci – prosegue Farinelli – e al 99% saremo anche in grado di comunicare il nome del nuovo presidente, poi faremo un incontro con la stampa anche per scambiarci gli auguri".

Quando insomma la squadra scenderà in campo sabato prossimo a Montevarchi (la partita è stata anticipata), la situazione sarà diversa da ora, con la speranza che lo sia anche a livello di risultati. Di sicuro, nel momento forse più difficile, il ha fornito una risposta non indifferente dal punto di vista caratteriale, rimontando il doppio svantaggio nei confronti della capolista Pianese.