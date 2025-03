Sansepolcro, pari amaro. Valori unica occasione

CASTIGLIONE DEL LAGO

0

SANSEPOLCRO

0

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-4-2): Ranieri, Bertini, Manchia, Anderson, Roscini, Ferri, Osawke, De Montis,(43’st Versiglioni), Alessi (40’st Verrilli), Mennini, Pompili(6’st Treppiedi). A disp. Castrini, Lesti, Ferrario, Bavone, Vassallo, Galeotti.

All. Machi.

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci, Innocentini, Del Siena (17’st Carbonaro), Gorini, Andreani, Lorenzoni, Brizzi (11’st Petricci), Gennaioli (43’st Corsini), Bartoccini, Pasquali (20’st Barculli), Mariotti (11’st Valori). A disp. Vassallo, Merciari, Testerini, Quadroni.

All. Armillei.

Arbitro: Pappalardo di Crema (Ottobretti-Kriiku di Foligno).

NOTE: Angoli 3/7 per il Sansepolcro, rec. 0/5. Spett. 150 circa. Ammoniti: Ferri, Osawke, Pasquali, Gennaioli. Espulso Osawke per doppia ammonizione.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Che non sarebbe stata una partita semplice, Antonio Armillei l’aveva annunciato dalla vigilia. E così è stato. La capolista Sansepolcro non va oltre lo 0-0 a Castiglione del Lago, in una gara che Gorini e soci provano a portare a casa trovando però, dall’altra parte, un Castiglione rimasto sempre aggrappato alla partita con l’intento, pienamente riuscito di non subire gol, cosa mai accaduta alla formazione di Machi in questa stagione. In avvio di ripresa Valori, appena entrato, prova a testare i riflessi di Ranieri. Amaro in bocca per i biturgensi soprattutto per l’ultimo quarto d’ora giocato con l’uomo in più per l’espulsione di Osakwe nelle fila del Castiglione del Lago. Negli ultimi minuti, così, Armillei aumenta il baricentro offensivo della sua squadra ma il Castiglione non concede occasioni e lo 0-0 finale fa sì che l’Angelana, seconda forza del campionato, si porti a 2 punti dalla vetta, a due settimane dallo scontro diretto. La formazione di Machi resta invece terzultima, con l’Umbertide Agape ora penultimo ad una sola lunghezza.