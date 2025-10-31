Sansepolcro per il riscatto. Ciampelli ritrova Vitiello

SANSEPOLCROL’ennesima settimana di attesa per il Sansepolcro sul conto dell’attaccante Domenico Vitiello, bloccatosi lo scorso 24 settembre nel turno infrasettimanale di campionato dopo la rete dell’ex segnata al Poggibonsi. Da allora, squadra "orfana" del suo bomber, il cui rientro continua a tardare. E anche stavolta non vi sono certezze: il giocatore si sta allenando e, bene che vada, sarà a disposizione per il match interno di domenica prossima contro il Ghiviborgo. Anche ammesso che ci sia, Vitiello non potrà ovviamente avere sulle gambe il ritmo partita. Migliori le notizie sul conto del difensore Riccardo Adreani: le condizioni della spalla stanno migliorando e senza dubbio rientrerà nella lista dei convocati.

Semmai, la società si ritrova di fatto costretta a decidere per Paolo Pasquali: l’attaccante che "teoricamente" è alla terza stagione in bianconero e che è stato fra gli artefici del trionfale campionato di Eccellenza non si è mai praticamente finora allenato a causa di un problema muscolare che appare di difficile soluzione. Nel frattempo, la mente di mister Ciampelli e dei giocatori è concentrata sulla partita che li attende: una partita nella quale il termine "vietato sbagliare" è assai più di un imperativo dopo tre sconfitte di file, che si sono trascinate appresso le recriminazioni anche per le circostanze sfavorevoli che le hanno accompagnate.

Claudio Roselli