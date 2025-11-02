"Sansepolcro, reagisci". La carica di Ciampelli

di Claudio Roselli

Rimettersi in marcia dopo tre sconfitte consecutive. Per la classifica e anche per sfatare un tabu. Sì, perché il Ghiviborgo è a suo modo una bestia nera del : nei quattro precedenti disputati, sempre in serie D, soltanto un pareggio al Buitoni nell’ottobre del 2015 e poi tre sconfitte per i bianconeri, che adesso debbono sbloccarsi dall’impasse di un ottobre alquanto avaro di punti. "Auguri intanto a Filippo Barboni, che mercoledì prossimo si opererà al ginocchio – ha detto alla vigilia Davide Ciampelli – e dispiace anche per l’attaccamento alla maglia dimostrato da questo ragazzo, fuori dal 20 settembre. Quanto alla partita di domenica scorsa, il risultato è stato deciso da un episodio, ma il San Donato Tavarnelle ha dimostrato di essere più squadra di categoria. Noi abbiamo esercitato la supremazia territoriale nella ripresa senza tuttavia essere concreti al momento del tiro. Una sconfitta che ha fatto male per come è maturata, anche se nell’arco di un campionato possono capitare momenti sfavorevoli: l’importante è starci dentro e affrontare il periodo insieme, in campo e fuori, sapendo che la società ci è vicina e che si sta impegnando al massimo per raggiungere l’obiettivo di stagione. Purtroppo ci manca qualcosa, dobbiamo trovarlo e soprattutto dobbiamo avere la forza di giocare le partite senza pensare a ciò che è successo in quelle precedenti".

La notizia buona è che rientra Adreani, quella negativa è che mancherà per l’ennesima volta Vitiello, per cui occorrerà ancora stringere i denti per tenere testa a un’altra avversaria che oramai conosce a menadito la categoria e che occupa una solida settima posizione in classifica dopo aver fatto seriamente tremare il Siena, che si è salvato dal ko grazie a una clamorosa autorete in pieno recupero. Intanto l’attaccante Paolo Pasquali, infortunato da inizio preparazione, non fa più parte della rosa: ieri la risoluzione consensuale del contratto.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

(4-2-3-1): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Cerbella; Omohonria, Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci. All. Ciampelli.

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Vecchi, Del Dotto, Ceccanti; Cannarsa, Signorini, Citarella; Boiga, Mariotti, Fischer. All. Ingenito.

Arbitro: Ventrone di Roma 1.