Sansepolcro rimonta Pietralunghese: 2-2, la promozione in Serie D si decide a Umbertide

SANSEPOLCRO

2

PIETRALUNGHESE

2

SANSEPOLCRO (4-3-1-2): Vaccarecci; Innocentini, Petricci, Adreani, Del Siena (9’ st Brizzi); Bruschi, Gorini, Corsini (9’ st Merciari); Pasquali; Bartoccini, Valori (38’ st Mariotti). All. Antonio Armillei.

PIETRALUNGHESE (3-4-3): Abibi; Magalotti, Capezzuto, Met Hasani; Convito (37’ st Eramo), Marietti (21’ st Francioni), Locchi (29’ st Duranti), Pauselli; Ventanni (22’ st Simoncini), Rossi (22’ st Aquilini), Mangiaratti. All. Marco Provincia (squalificato Luca Pierotti).

Arbitro: Antonio Elia di Ostia Lido.

Reti: 39’ pt e 4’ st Mangiaratti (P), 12’ st e 20’ st Valori (S).

Note: espulso al 49’ st Brizzi (S) per gioco scorretto

SANSEPOLCRO - Un’altra domenica da brivido per il Sansepolcro, che riesce nell’impresa di rimontare in casa il doppio svantaggio contro un’ottima Pietralunghese, ma non di chiudere il discorso promozione. Lo 0-0 esterno dell’Angelana (raggiunta al secondo posto dalla Narnese e con il Cannara fuori dai giochi) è alla fine il vero risultato favorevole ai bianconeri, che per tornare in Serie D non dovranno perdere domenica prossima a Umbertide contro l’Agape.

Che la partita contro la Pietralunghese non sarebbe stata una passeggiata lo si sapeva e lo si è notato fin dalle prime battute, poi a inizio ripresa il 2-0 dei rossoblù aveva fatto calare il gelo sul Buitoni. La formazione ospite ha aperto per prima il taccuino della cronaca, con i suoi fraseggi che hanno prodotto i tentativi di Ventanni, Marietti dalla distanza e Rossi, il quale al 31’ anticipa Vaccarecci e conclude di un soffio sul fondo. Il Sansepolcro allora si scuote: Valori costringe Abibi a una respinta di piede e Bruschi (36’) conclude di poco sopra la traversa uno scambio con Bartoccini. Sul capovolgimento di fronte, al 39’, la Pietralunghese sblocca la situazione: perfetto lancio in verticale sulla sinistra dell’ex Locchi per Mangiaratti, che fulmina in velocità Innocentini e trafigge Vaccarecci. Al rientro dagli spogliatoi, Sansepolcro alle corde: dapprima, Del Siena salva miracolosamente sulla linea una botta di Marietti, poi al 4’ la Pietralunghese colpisce al termine della discesa di Rossi con scarico al centro per la stoccata all’angolino ancora di Mangiaratti. Armillei inserisce subito Brizzi e Merciari, anche se in cattedra sale Riccardo Valori, sul quale Abibi commette il fallo in uscita sanzionato con il rigore. È il 12’: il portiere respinge il tiro dal dischetto, ma Valori è pronto per insaccare e otto minuti più tardi si rende protagonista di un autentico capolavoro, prendendo la sfera al limite dell’area, aggirando un avversario e concretizzando con una rapidità che non dà tempo ad Abibi nemmeno di prepararsi. Tripudio sugli spalti per il pareggio agguantato e per il mezzo tempo a disposizione per ribaltare il risultato, che invece non cambierà più: appena un colpo di testa di Bartoccini leggermente a lato al 45’ e l’espulsione di Brizzi per un duro fallo su Aquilini. Al triplice fischio, applausi per entrambe le squadre e Serie D che passerà obbligatoriamente per l’epilogo di Umbertide.

Claudio Roselli