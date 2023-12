Sansepolcro Risorge: Pianese Spreca Chance di Fuga in Classifica

SANSEPOLCRO

2

PIANESE

2

SANSEPOLCRO: Patata; Mariucci, Bologna, Borgo, Della Spoletina; Brizzi, D’Angelo (43’st Del Siena), Piermarini; Pasquali (34’st Simeone), Ferri Marini, Essoussi.

Panchina: Guerri, Guarracino, Del Siena, Sangare, Gorini, Simeone, Corsini, Cicognola, Mariotti. Allenatore Bonura.

PIANESE: De Fazio, Morgantini, Lo Porto (22’st Gaiardi), Proietto, Polidori, Tognetti (40’st Remy Melvyn), Alagia (29’st Pinto), Miccoli, Ledonne (36’st Papini), Kouko Zinon, Mignani.

Panchina: Borghini, Gaiardi, Pinto, Lulli, Mastropietro, Liso, Papini, Caldarulo, Remy Melvyn. Allenatore Prosperi.

Arbitro Maccorin di Pordenone (Grillo e Pressotto di Pordenone).

Reti: 5’ e 6’ Mignani, 37’ Ferri Marini, 33’st Piermarini

Note – Ammoniti D’Angelo, Piermarini, Della Spoletina, Mignani, Ledonne, Remy Melvyn. Al 27’st l’arbitro espelle il tecnico Prosperi per proteste. Calci d’angolo: 8-8. Recupero: 2’+5’.

SANSEPOLCRO – Grande chance sprecata per l’allungo in classifica per la Pianese che, nonostante il doppio vantaggio iniziale, si fa riprendere dal Sansepolcro che stava affrontando il momento più difficile di questo tormentato campionato. Peraltro la squadra di Prosperi non è riuscita ad approfittare del pari interno del Seravezza fermato dal Ghiviborgo, quindi per i senesi aumentano senz’altro le recriminazioni per quella che poteva essere una mini-fuga. La partita ha visto subito una Pianese aggressiva: al 5’, bella triangolazione ospite con sinistro chirurgico di Mignani. Il gol preso manda in bambola la retroguardia del Sansepolcro, che un minuto dopo concede un’altra occasione: Mignani si fa respingere il tiro da Patata (preferito a Guerri) e poi ribadisce in rete. Pianese vicina addirittura al 3-0 con Kouko al 13’: il suo sinistro è alto. Al 30’ risponde il Sansepolcro: lancio di Mariuccia, con Essoussi che devia di testa e la sponda è bloccata da De Fazio. Al 37’ i padroni di casa tornano in partita: Essoussi colpisce la traversa e Ferri Marini ribadisce in rete. Sansepolcro che ci riprova al 40’ con una botta di Piermarini di poco a lato e al 46’ con una punizione di Brizzi sul fondo. Nel secondo tempo da segnalare la volontà del Sansepolcro che viene premiata al 34’ dal gol di Piermarini. Bella azione corale dei bianconeri con Della Spoletina che mette in area dove Piermarini insacca.