Sansepolcro, troppi errori. Ciampelli: "Siamo pronti"

Serie D: i bianconeri oggi al Buitoni ospitano il forte Follonica Gavorrano. Il tecnico avverte: "Avremo a che fare con un’avversaria di grosso calibro".

di CLAUDIO ROSELLI
20 settembre 2025
Endurance Omohonria (a destra) durante la gara di domenica scorsa ad Altopascio

Endurance Omohonria (a destra) durante la gara di domenica scorsa ad Altopascio

di Claudio Roselli

Importante sabato di campionato per il , che nell’anticipo della terza giornata riceve al Buitoni la visita del Follonica Gavorrano di mister Ciccio Baiano e dell’ex Alain Fremura, esterno sinistro difensivo.

Siamo ancora all’inizio, ma è già velato tempo di risposte per la formazione bianconera, desiderosa di cancellare il ko di Altopascio al cospetto di una delle tre formazioni ancora a punteggio pieno nel girone E, per quanto anche i maremmani abbiano dovuto sudare non poco per piegare il Cannara (al 93’) e vincere in rimonta nel finale a Poggibonsi, dove Baiano – forse grazie alle sue reminiscenze zemaniane – ha ridisegnato la squadra dal 3-5-2 di partenza al 4-2-4.

I fatti gli hanno dato ragione, con l’attaccante Giordani che ha già messo a segno tre reti in due partite.

"Ma è l’intero reparto avanzato a essere forte – tiene a rimarcare Davide Ciampelli, allenatore del – e anche le loro soluzioni tattiche sono molteplici, per cui avremo a che fare con un’avversaria di grosso calibro". Recuperare Vitiello là davanti non è quindi cosa da poco. "Certamente – sottolinea – anche se sul versante dei sottoquota continuerà a mancare Gennaioli. Con anche Salis disponibile e il solo Pasquali ancora fermo, qualche possibilità in più nel reparto offensivo la abbiamo anche noi. Per il resto, avete visto già ora che razza di girone è il nostro: un solo pareggio in 18 partite la dice lunga sui risultati che possono maturare e su come le insidie si nascondano ovunque. Ad Altopascio abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi la rete da loro segnata ci ha spinti a cercare subito di rimediare e a quel punto ci siamo esposti, beccando lo 0-2. Dobbiamo far tesoro di ciò che non ha funzionato".

Intanto, sembra che il Follonica Gavorrano abbia tratto lezione dalla incredibile retrocessione sul campo della scorsa annata (un organico da play-off finito in Eccellenza), tanto da essere partito al meglio.

Spetta ora al il compito di fermarne la marcia e di riprendersi la sua.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

(4-2-3-1): Bambara; Barboni, Borgo, Fumanti, Omohonria; Brizzi, Massai; Bocci, Barculli, Belli; Vitiello. All. Davide Ciampelli.

FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2): Pacini; Crasta, Matteucci, Fremura; Rovere, Remedi, Mignani, Bianchi, Proietti; Giordani, Mutton. All. Francesco Baiano.

Arbitro: Antonio Diella di Vasto.

