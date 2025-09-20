Sansepolcro, troppi errori. Ciampelli: "Siamo pronti"

di Claudio Roselli

Importante sabato di campionato per il , che nell’anticipo della terza giornata riceve al Buitoni la visita del Follonica Gavorrano di mister Ciccio Baiano e dell’ex Alain Fremura, esterno sinistro difensivo.

Siamo ancora all’inizio, ma è già velato tempo di risposte per la formazione bianconera, desiderosa di cancellare il ko di Altopascio al cospetto di una delle tre formazioni ancora a punteggio pieno nel girone E, per quanto anche i maremmani abbiano dovuto sudare non poco per piegare il Cannara (al 93’) e vincere in rimonta nel finale a Poggibonsi, dove Baiano – forse grazie alle sue reminiscenze zemaniane – ha ridisegnato la squadra dal 3-5-2 di partenza al 4-2-4.

I fatti gli hanno dato ragione, con l’attaccante Giordani che ha già messo a segno tre reti in due partite.

"Ma è l’intero reparto avanzato a essere forte – tiene a rimarcare Davide Ciampelli, allenatore del – e anche le loro soluzioni tattiche sono molteplici, per cui avremo a che fare con un’avversaria di grosso calibro". Recuperare Vitiello là davanti non è quindi cosa da poco. "Certamente – sottolinea – anche se sul versante dei sottoquota continuerà a mancare Gennaioli. Con anche Salis disponibile e il solo Pasquali ancora fermo, qualche possibilità in più nel reparto offensivo la abbiamo anche noi. Per il resto, avete visto già ora che razza di girone è il nostro: un solo pareggio in 18 partite la dice lunga sui risultati che possono maturare e su come le insidie si nascondano ovunque. Ad Altopascio abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi la rete da loro segnata ci ha spinti a cercare subito di rimediare e a quel punto ci siamo esposti, beccando lo 0-2. Dobbiamo far tesoro di ciò che non ha funzionato".

Intanto, sembra che il Follonica Gavorrano abbia tratto lezione dalla incredibile retrocessione sul campo della scorsa annata (un organico da play-off finito in Eccellenza), tanto da essere partito al meglio.

Spetta ora al il compito di fermarne la marcia e di riprendersi la sua.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

(4-2-3-1): Bambara; Barboni, Borgo, Fumanti, Omohonria; Brizzi, Massai; Bocci, Barculli, Belli; Vitiello. All. Davide Ciampelli.

FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2): Pacini; Crasta, Matteucci, Fremura; Rovere, Remedi, Mignani, Bianchi, Proietti; Giordani, Mutton. All. Francesco Baiano.

Arbitro: Antonio Diella di Vasto.