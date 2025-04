Sansepolcro verso la promozione: decisiva la sfida contro Umbertide

Alla fine il Sansepolcro riesce sempre ad uscire bene dopo aver passato le sofferenze. Anche domenica, quando ha rimediato dallo 0-2 al 2-2 contro la Pietralunghese e al 95’ la diretta inseguitrice Angelana ha fallito il calcio di rigore che l’avrebbe riportata a un solo punto dai bianconeri. Tutto immutato, con un paio di novità: il Cannara che esce di scena per il primato e la Narnese che vi rientra. A 90 minuti dall’epilogo dell’Eccellenza umbra, Sansepolcro a +3 sulla coppia Angelana-Narnese. La squadra di Armillei farà visita a una Umbertide affamata di punti per evitare la retrocessione diretta, la Narnese sarà impegnata a Tavernelle e l’Angelana riceverà l’Ellera. A parità di punti, la promozione verrà decisa dallo spareggio, ma non è da escludere nemmeno un primato a tre; nel caso, lo spareggio sarebbe fra Sansepolcro e Narnese.

È chiaro che uscire imbattuti da Umbertide significherebbe festa per il Sansepolcro, che può giocarsi anche la carta Coppa Italia: Giulianova e Rovato Vertovese, con quest’ultima finalista e promossa in D perché sfiderà un Barletta che ha trionfato nell’Eccellenza pugliese, sono in testa ai rispettivi gironi, anch’esse a un punto dal traguardo matematico nella giornata conclusiva. In Abruzzo il calcio d’inizio sarà alle 15, in Lombardia alle 15.30 e in Umbria alle 16, per cui la consacrazione in D del Sansepolcro potrebbe arrivare a gara ancora in corso.

Claudio Roselli