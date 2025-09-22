Sansepolcro, vietato rilassarsi: c’è il Poggibonsi

di Claudio Roselli

Quello dell’altro ieri è stato un buon punto incamerato dal nella sfida del Buitoni contro il tosto Follonica Gavorrano. È chiaro poi che quando si va in vantaggio e si viene raggiunti una punta di amarezza rimanga sempre, ma l’analisi della partita non deve essere fatta in questa chiave. Se fosse avvenuto il contrario, magari oggi staremmo qui per parlare di bel risultato. E allora, tale deve rimanere: il ha avuto le sue buone occasioni – nonostante sia stato piuttosto impreciso in fase di impostazione nel primo tempo – mentre i maremmani hanno centrato per ben tre volte i legni della porta di Bambara, che in altrettante circostanze ci ha messo del suo per evitare il ko, arrendendosi solo alla fine alla bella girata di Maltoni. E anche nel recupero ha provato a vincere l’incontro. Semmai, potremmo imputare ai ragazzi di Ciampelli di essersi un po’ troppo abbassati per difendere l’1-0, non dimenticando tuttavia che Baiano si era affidato ai quattro attaccanti come aveva fatto a Poggibonsi la volta precedente, ribaltando in suo favore le sorti del match.

Ricapitolando: avere tenuto testa a un’avversaria ben organizzata in ogni reparto (e con le pedine entrate della panchina alla piena altezza dei titolari) è stato un segnale indubbiamente positivo e di mentalità. A livello di singoli, si è sbloccato Nicholas Bocci: il suo gol riveste un particolare valore anche per la rapidità con la quale ha anticipato il difensore e per aver fiutato al meglio la pizzicata di un Vitiello indubbiamente prezioso. Ne aveva proprio bisogno, Bocci, di entrare nel tabellino dei marcatori, con la speranza che questo sigillo diventi per lui il colpo della svolta. La nota negativa è purtroppo l’infortunio del giovane difensore Filippo Barboni.

Da capire l’entità di quella che è apparsa subito come la classica distorsione al ginocchio. "Non ci voleva – ha commentato Ciampelli – perché la sua assenza rischia di complicarci seriamente la situazione". Non c’è nemmeno tempo di fiatare più di tanto: mercoledì va infatti in scena il turno infrasettimanale, con il ospite del Poggibonsi, unica compagine del girone E a essere rimasta a quota zero dopo tre giornate. Il che la dice alla grande sul clima che Brizzi e compagni troveranno allo stadio "Lotti".