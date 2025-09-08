Sansepolcro, Vitiello da ko. Gennaioli vede rosso

SANSEPOLCRO1SCANDICCI0

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Barboni, Borgo, Adreani, Omohonria; Brizzi (22’ st Petricci), Massai; Bocci (33’ st Alagia), Barculli (29’ st Gennaioli), Belli; Vitiello. All. Davide Ciampelli.

SCANDICCI (4-3-2-1): Fedele; Bigazzi, Valentini, Biancon, Dodaro (27’ st Boganini); Grossi (10’ st Chiaverini), Tacconi (44’ st Grottelli), Guidelli (33’ st Aprili); Valori, Mugelli; Arrighini (32’ st Russo). All. Mirko Taccola.

Arbitro: Battistini di Lanciano.

Rete: 38’ st Vitiello.

Espulsi: 43’ st Vitiello (Ssp) per doppia ammonizione, al triplice fischio Gennaioli (Ssp) per fallo di reazione.

di Claudio Roselli

SANSEPOLCROIl Sansepolcro bagna con una vittoria nel finale l’inizio dell’ennesima avventura in Serie D, anche se il conto salato arriva subito dopo il gol partita di Vitiello: espulso lo stesso attaccante e poi al triplice fischio anche Gennaioli per una reazione che avrebbe potuto evitare. La sfida del Buitoni contro l’altra neopromossa Scandicci sembrava oramai destinata al nulla di fatto, dopo una partenza migliore dei fiorentini (conclusione sul fondo di Arrighini al 9’) e una crescita dei bianconeri intorno alla mezzora, tanto che nei minuti antecedenti all’intervallo il vero protagonista era stato il portiere ospite Fedele, il quale al 36’ aveva deviato sul fondo un tentativo da buona posizione di Barculli e al 43’ si era superato sul colpo di testa di Vitiello. La supremazia territoriale dei padroni di casa proseguiva anche in avvio di ripresa, poi all’improvviso lo Scandicci si ridestava e a salire in cattedra era allora Bambara, che al 19’ intercettava il pericoloso diagonale di Arrighini e un minuto più tardi sventava in angolo con i pugni una botta del nuovo entrato, Chiaverini, bravo nel seminare in slalom gli avversari. A questo punto, spazio più che mai alle sostituzioni ed equilibrio che regna in campo fino al minuto 38, quando Petricci vede Vitiello sul corridoio ed è lesto a battere la punizione con palla lunga per la punta del Sansepolcro, che entra in area, dribbla Valentini e trafigge Fedele sull’angolo più lontano, facendo esplodere la tribuna. Per un intervento in gioco pericoloso sul portiere in uscita, Vitiello si becca il secondo giallo al 43’ e fra le braccia di Bambara si spengono le speranze dello Scandicci nel recupero con Boganini e Aprili. Al triplice fischio, con gli animi già caldi, la reazione su Aprili costa il rosso anche a Gennaioli, ma i tre punti sono in archivio.